Fostul primar al Pitestiului, Tudor Pendiuc, trimis in judecata de DNA intr-un nou dosar

Alaturi de Pendiuc, procurorii DNA l-au trimis in judecata si pe Florentin-Mircea Braniste, la data faptei director al Administratiei Domeniului Public Pitesti, tot pentru abuz in serviciu.Procurorii DNA il acuza pe Braniste ca, in septembrie 2014, in calitate de director al Administratiei Domeniului Public Pitesti, "la instigarea primarului Pendiuc Tudor, cu incalcarea dispozitiilor legale, a dispus in mod abuziv efectuarea unor lucrari de modernizare si asfaltare pentru un drum aflat in afara domeniului public sau privat al municipiului Pitesti."Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Arges."Suprafata de teren respectiva (506,6 m2 - o parte proprietate privata, o parte a statului) era constituita dintr-o cale de acces neasfaltata pana atunci, precum si dintr-un spatiu cu vegetatie aflat in continuarea acestei cai de acces, pana la locuinta unei persoane cu functie de conducere in cadrul primariei Pitesti. In cauza, Administratia Domeniului Public Pitesti s-a constituit persoana vatamata si parte civila cu suma de 27.747 lei, suma ce a fost achitata integral de inculpatul Braniste Florentin-Mircea", arata Directia Nationala Anticoruptie.Tudor Pendiuc a fost primarul Pitestiului timp de 6 mandate. Anul trecut, el a candidat, fara succes, ca independent, pentru cel de-al saptelea mandat (PSD nu l-a mai sustinut). Ulterior, Pendiuc s-a inscris in ALDE.