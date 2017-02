Patru persoane acuzate de abuz in serviciu, achitate de Curtea de Apel Cluj, pe motiv ca au incalcat prevederi inscrise in acte normative inferioare, nu intr-o lege sau OUG

Potrivit portalului instantelor, fostul director general al SC Electrica Nord Transilvania Gabriel Ruga si alte doua persoane din fosta conducere a societatii erau acuzate de abuz in serviciu, iar o a patra persoana, de complicitate la abuz in serviciu, acestea fiind achitate, in urma unei decizii definitive dispuse, luni, de Curtea de Apel Cluj.Purtatorul de cuvant al instantei clujene, Lucian Marian, a declarat, marti, pentru News.ro ca decizia de achitare s-a bazat pe hotararea Curtii Constitutionale din iunie 2016, "prin care a fost interpretata norma privind abuzul in serviciu"."Vorbind cu unul dintre membrii completului, am inteles ca decizia de achitare pentru abuz in serviciu sau participare la abuz in serviciu s-a baza pe decizia Curtii Constitutionale din iunie 2016, prin care a fost interpretata norma privind abuzul in serviciu. Mai concret, analizand faptele pentru care au fost trimisi in judecata inculpatii,, a declarat Lucian Marian.Dosarul in cazul celor patru persoane din fosta conducere a SC Electrica Nord Transilvania a fost deschis de catre procurorii DNA Cluj in anul 2009, ei fiind acuzati ca in perioada 2002-2004 au cumparat electronice contrafacute.Curtea de Apel Alba Iulia a emis prima decizie in care constata dezincriminarea unor prevederi ale infractiunii de abuz in serviciu si a stabilit incetarea executarii pedepsei de trei ani de inchisoare cu suspendare data in cazul fostului secretar general al Consiliului Judetean Hunedoara Dan Daniel, acuzat ca ar fi intervenit intr-un concurs organizat la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. Instanta si-ar fi putut baza decizia pe hotararea Curtii Constitutionale din 15 iunie 2016, care mentinea abuzul in serviciu, dar dadea o alta interpretare sintagmei "indeplineste in mod defectuos".Modificari ale articolului 297 alin. 1 privind abuzul in serviciu au fost aduse si prin OUG 13, insa acestea nu s-au limitat doar la decizia CCR din iunie 2016, ci au adus mai multe completari. Ordonanta 13 adoptata in 31 ianuarie de Guvern a fost abrogata cinci zile mai tarziu printr-o alta Ordonanta de Urgenta, astfel ca acele moodificari si completari nu sunt, in prezent, in vigoare.