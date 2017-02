Procesul lui Liviu Dragnea: Cele doua membre PSD angajate fictiv la Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman si fostul sef al Serviciului Administrativ al institutiei au recunoscut acuzatiile DNA

Femeia care a recunoscut acuzatiile DNA nu se afla in sala de judecata, avocatul acesteia sustinand ca clienta sa este grav bolnava si este internata in spital.Anisa-Niculina Stoica, cealalta membra PSD angajata fictiv la Directia de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, a recunoscut si ea acuzatiile din dosar."Am inteles care sunt consecintele procedurii de judecata simplificata, asa cum a explicat presedintele completului de judecata. Doresc sa fiu judecata in aceasta procedura, cu reducerea limitelor de pedeapsa cu o treime. Cunosc invinuirile, nu am nevoie de explicatii suplimentare. Imi mentin optiunea pentru aparatorul din oficiu".Inca un inculpat din dosar a recunoscut acuzatiile procurorilor: Gheorghe Nicusor, fost șef al Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare. El a cerut sa fie judecat in procedura simplificata."Dupa ce m-am consultat cu avocatul meu, care mi-a explicat toate consecintele juridice, am hotarat sa fiu judecat in procedura simplificata, care presupune reducerea pedepsei. Presedintele completului mi-a explicat inca o data consecintele acestei proceduri, si insist in aplicarea acestei proceduri", a declarat el in fata instantei.Aceasta procedura implica reducerea pedepsei cu o treime.Un nou termen in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman are loc marti, la instanta suprema.La precedentul termen, din 31 ianuarie, procesul a fost amanat deoarece trei dintre inculpati nu si-au angajat avocat. De la proces a lipsit fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, care a transmis prin avocat ca doreste sa fie judecata in lipsa.