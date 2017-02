Termen in procesul lui Dragnea la ICCJ

Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) dezbat, marti, un nou termen in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, potrivit Agerpres.

La ultimul termen, din 31 ianuarie, procesul a fost amanat deoarece trei dintre inculpati nu si-au angajat avocat. De la proces a lipsit fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, care a transmis prin avocat ca doreste sa fie judecata in lipsa.

Dosarul a fost trimis in instanta de DNA pe data de 15 iulie 2016, Dragnea fiind acuzat de savarsirea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, a infractiunilor de instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual.

In acelasi dosar, a fost trimisa in judecata si fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei si sef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, cu privire la savarsirea infractiunii de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

De asemenea, au fost deferiti justitiei Floarea Alesu, fost director general al DGASPC Teleorman; Ionel Marineci, la data faptei sef serviciu in cadrul Complexului de servicii destinat copilului si familiei; Olguta Sefu, la data faptelor director executiv adjunct al DGASPC Teleorman; Valentina Mirela Marinca, la data faptelor sef al Complexului de recuperare si coordonator al Complexului de servicii destinate copilului si familiei; Nicusor Gheorghe, la data faptelor sef al Serviciului Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Aprovizionare; Constantin Claudiu Balaban, fost sef al Complexului de servicii destinate copilului si familiei din municipiul Alexandria; Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica, ambele functionare in cadrul DGASPC Teleorman; Rodica Milos (fosta Ogrija, fosta Draghici), director executiv adjunct al DGASPC Teleorman.

Conform DNA, Dragnea a intervenit pentru mentinerea in functie si plata drepturilor salariale pentru doua angajate de la DGASPC Teleorman, desi stia ca acestea lucrau de fapt in cadrul organizatiei PSD Teleorman.

Ancheta in acest caz a inceput in anul 2012, dupa ce procurorii au primit informatii ca Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, ar fi cerut mita de la familiile care doreau urgentarea procedurilor de adoptie in cazul copiilor institutionalizati.

Ulterior, in decembrie 2013, procurorii au inregistrat o sesizare din oficiu cu privire la faptul ca Floarea Alesu, in schimbul unor foloase necuvenite, proceda la mentinerea ilegala in posturi a doua angajate de la DGASPC Teleorman, Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica.

DNA arata ca Adriana Botorogeanu era incadrata din anul 2005 la DGASPC Teleorman in functia de inspector de specialitate in cadrul Serviciului administrativ, in conditiile in care ea figura si ca salariat in cadrul unei societati comerciale din Alexandria. De asemenea, Anisa Niculina Stoica era incadrata, din anul 2006, in functia de referent la Serviciul administrativ din DGASPC Teleorman.

Potrivit procurorilor, cele doua angajate nu s-au prezentat la serviciu si nici nu au prestat vreuna dintre activitatile inscrise in contractul lor munca semnat cu DGASPC Teleorman, desfasurandu-si de fapt activitatea la sediul organizatiei judetene PSD Teleorman.

In calitate de presedinte al CJ Teleorman, Liviu Dragnea coordona si controla activitatea DGASPC Teleorman, institutie in cadrul careia au fost incadrate Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica, de unde au si incasat salariul corespunzator, fara a se prezenta la locul de munca si fara a desfasura niciun fel de activitate.

Procurorii sustin ca Liviu Dragnea a determinat-o pe Anisa Niculina Stoica sa se angajeze si sa fie remunerata in cadrul DGASPC Teleorman.

Dragnea mai este acuzat ca a contribuit, prin influenta pe care o avea in calitate de presedinte al CJ Teleorman, ca Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica sa fie mentinute in functie la DGASPC Teleorman.

Tot in rechizitoriu se arata ca Dragnea a determinat-o pe Floarea Alesu, director executiv al DGASPC Teleorman, sa isi incalce atributiile de serviciu constand in mentinerea in functie, in calitate de angajate la DGASPC Teleorman, a inculpatelor Adriana Botorogeanu si Anisa Niculina Stoica, desi cunostea faptul ca cele doua isi desfasurau activitatea la sediul PSD Teleorman.