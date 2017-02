Fostul deputat Theodor Nicolescu, judecat pentru abuz in serviciu, cere instantei sesizarea CCR in cazul OUG 14

Theodor Nicolescu, fost vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si fost secretar de stat la Ministerul Justitiei la data comiterii faptelor pentru care este judecat, i-a spus judecatorului de la Curtea de Apel Bucuresti sa admita sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a OUG 14/2017, argumentand ca urgenta acestui act normativ nu se justifica, iar prin abrogarea OUG 13 de modificare a unor articole din Codul penal, inclusiv cel referitor la abuzul in serviciu, ii este incalcat dreptul la aparare."Vreau sa ridic o exceptie de neconstitutionalitate a Ordonantei 14 din 2017 si va rog sa sesizati Curtea Constitutionala sub acest aspect. Nu inteleg urgenta acestei OUG si mi se restrange dreptul la aparare. Aceasta ordonanta de anulare a primei ordonante privind infractiunea de abuz in serviciu are o influenta covarsitoare si cer sa se trimita la Curtea Constitutionala exceptia de neconstitutionalitate", a spus Theodorescu, demersul sau fiind aprobat si de ceilalati avocati prezenti in sala de judecata.In replica, procurorul DNA a cerut instantei sa respinga ca inadmisibila cererea de sesizare a Curtii Constitutionale, pe motiv ca nu are legatura cu cauza.Judecatorul a ramas in pronuntare pe aceasta cerere a fostului deputat PNL Theodor Nicolescu.Tot la termenul de luni al dosarului privind despagubirea ilegala de catre ANPR a omului de afaceri Horia Simu pentru un teren supraevaluat cu 70 milioane de euro au fost audiati doi martori. O fosta angajata a ANRP a aratat ca, in 2008, a primit o adeverinta medicala cu un diagnostic in cazul lui Horia Simu, care a fost trecut astfel pe lista de prioritati privind despagubirile de la stat pentru fostii proprietari deposedati de bunuri de catre regimul comunist, avand in vedere o serie de afectiuni ale acestuia."Am atasat documentele medicale la dosarul acestuia. Tabelele le trimiteam unui coleg care se ocupa de desemnarea evaluatorilor. Am facut o adresa catre Horia Simu, la solicitarea sefilor ierarhici, in care ii ceream sa completeze adeverinta medicala depusa. A fost primul caz cand mi s-a cerut asa ceva", a aratat femeia in fata judecatorului.Al doilea martor, o femeie care a fost director economic la firmele lui Horia Simu, a aratat ca omul de afaceri a cumparat de la BCR actiuni pentru o societate de constructii pe o firma offshore."Simu isi imprumuta societatea cu sume de bani pentru a cumpara actiuni. Nu-mi aduc aminte daca sumele au fost restituite acestuia. (...) Am mai observat in documentele scanate de la birou achizitionarea unui imobil in Franta si a altuia pe strada Ceasornicului din Bucuresti. In 2008, Simu a intrat in posesia unei mari sume de bani cu care a cumparat mai multe proprietati, probabil din aceste fonduri, banii fiind virati catre CCCF Limited", a declarat martora in fata instantei.Urmatorul termen in acest dosar a fost stabilit pentru 13 martie, cand vor fi audiati alti trei martori, dintre care pentru unul a fost emis mandat de aducere, deoarece a refuzat sa se prezinte la termenul de luni.Pe 25 august 2015, omul de afaceri Horia Simu, fostii deputati Marko Attila si Theodor Nicolescu au fost trimisi in judecata, alaturi de alte cinci persoane, in dosarul privind despagubirea ilegala aprobata de ANRP pentru un teren de peste 97.000 metri patrati, la un pret supraevaluat cu 70 milioane de euro.Pe langa acestia, mai sunt judecati, sub acuzatia de abuz in serviciu, Ingrid Zaarour, fost presedinte al ANRP, si Mihnea Remus Iuoras, fost vicepresedinte al institutiei, fostii membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor din ANRP Constantin Zaharia Lefter si Ionela Mihaela Nicolescu (fosta Barbulescu), dar si expertul evaluator Alexandru Florin Hanu.Potrivit DNA, in 28 februarie 2008, Ingrid Zaarour, Mihnea Iuoras, Theodor Nicolescu, Constantin Zaharia Lefter, Marko Attila si Mihaela Nicolescu, membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor, desi aveau atributia exclusiva de a analiza si de a stabili cuantumul final al despagubirilor pe baza unui raport de evaluare care sa foloseasca, pentru stabilirea valorii de piata, tranzactii de vanzare-cumparare efective, au hotarat acordarea despagubirilor unui cesionar de drepturi litigioase, dupa un raport de evaluare intocmit de Alexandru Hanu, bazat exclusiv pe oferte de vanzare publicate online, ceea ce a condus la supraevaluarea cu aproape 50 la suta a unui teren in suprafata de 97.509 metri patrati."In aceste conditii, cesionarul drepturilor litigioase, inculpatul Simu Horia, a intrat in posesia unor despagubiri necuvenite, in detrimentul statului roman si in conditiile in care membrii Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor au hotarat rezolvarea cu celeritate a dosarului de despagubire nr. 38386/CC/2007 pe motivele invocate de inculpatul Simu Horia, conform carora nesolutionarea cu prioritate a dosarului i-ar provoca o puternica stare de stres care i-ar afecta grav sanatatea. Prin actiunile sau inactiunile lor constiente, inculpatii au contribuit la prejudicierea bugetului de stat cu suma de 69.897.373 euro, echivalentul a 254.458.830 lei, si la obtinerea unor foloase necuvenite in aceleasi cuantum de catre inculpatul Simu Horia", mai arata anchetatorii.Procurorii sustin ca prejudiciul provine din aceea ca, in dosarul de despagubire nr. 38386/CC/2007, a fost stabilita o valoare a terenului in suprafata de 97.509 metri patrati de 128.276.015 euro (1.315,53 euro/mp) echivalentul a 466.770.763 lei, prin supraevaluarea acestuia cu 69.897.373 euro, echivalentul a 254.458.830 lei.