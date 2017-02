Medic din Sinaia, prins cand primea bani de la o persoana ca sa-i elibereze documente pentru pensionare anticipata

Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie (DGA) - Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Prahova, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul Tribunalului Prahova, fac cercetari intr-un dosar penal privind fapte de coruptie savarsite de un medic de la o unitate medicala din Sinaia.O echipa formata din ofiteri DGA si procurori a organizat, luni, un flagrant, medicul fiind prins dupa primirea unei sume de bani de la un denuntator.De asemenea, anchetatorii fac, la ora transmiterii acestei stiri, patru perchezitii in judetul Prahova.Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca este vorba despre un medic de medicina muncii, Lucian Jianu, care ar fi eliberat, in schimbul unor sume de bani, documente pentru prelungirea avizului de pensionare anticipata.Cele patru parchezitii au loc la cabinetul medicului, la unitatea sanitara la care acesta lucreaza, dar si la doua locuinte ale doctorului - una in Busteni, iar alta in Sinaia, au precizat sursele citate.In urma perchezitiei facute la cabinetul medicului, anchetatorii au gasit suma de 8.500 de lei.