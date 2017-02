Cumnatul lui Victor Ponta, la instanta suprema: Masina primita de la firma lui Sova, folosita inainte de Ponta, mi-a fost furata

Cumnatul lui Victor Ponta, Iulian Hertanu, a declarat vineri in fata instantei supreme care judeca dosarul "Turceni-Rovinari" ca automobilul pe care il primise de la Casa de avocatura Sova si pe care il folosise si Ponta i-a fost furat, lucru de care l-a instiintat pe fostul premier. Cazul a fost investigat, din partea Omniasig, de Dan Hosu, sotul fostului procuror-sef al DIICOT Giorgiana Hosu, care a declarat, la randul lui, in fata instantei, ca este prieten cu Ponta si Sova, scrie News.ro.





"Victor Ponta m-a intrebat in noiembrie 2008 de un autoturism Audi Allroad second hand, daca sunt interesat sa il achizitionez de la o societate de leasing. Am preluat leasingul si l-am folosit o perioada pana la incheierea formalitatilor de achizitionare, insa autoturismul mi-a fost furat. Utilizatorul autoturismului era Casa de avocatura Sova", a spus Iulian Hertanu.





El a precizat ca a folosit masina aproximativ cinci luni, inainte de a-i fi furata, mentionand ca nu a platit nicio rata in aceasta perioada.





"Ponta a fost cel care mi-a dat numarul de telefon al unei doamne de la Casa de avocatura Sova. Nu am vorbit cu Dan Sova. Am folosit masina 4-5 luni. Masina mi-a fost adusa acasa probabil de la societatea de avocatura sau de la societatea de leasing. Nu am incheiat niciun contract cu Casa de avocatura pentru a-l folosi. Dupa 4-5 luni mi-a fost furat din fata blocului. Am reclamat disparitia si am luat legatura cu societatea de leasing. In toata perioada in care am folosit masina nu am platit ratele de leasing, probabil au fost platite de Casa de avocatura Sova. Masina a fost folosita inainte de Ponta. Nu stiu cat timp, eu l-am vazut o singura data", a mai spus Hertanu.





Cumnatul fostului premier a adaugat ca nu il cunoaste pe Dan Sova si ca l-a anuntat pe Victor Ponta de furtul auto, dupa o zi-doua.





"Voiam sa preiau leasingul pe firma mea, insa dosarul firmei nu era curat. (...) Am constatat ca dosarul nu era in regula pentru preluarea leasingului la circa o luna dupa ce am purtat dialogul cu firma de leasing. Aveam de platit taxe catre stat. Cat timp am folosit autoturismul nu am primit nicio solicitare de la Casa de avocatura Sova de a restitui masina pentru ca nu platisem ratele", a mai spus Hertanu.





Intrebat de procurorul de sedinta care era valoarea ratelor, Hertanu a spus ca nu isi aminteste.





"Habar nu am. Nu imi mai amintesc. Nu m-a interesat niciodata. Nu mai stiu nici pretul masinii", a spus el.





A urmat audierea martorului Andrei Silisteanu, care a relatat cum a fost cu Hertanu la politie sa reclame furtul masinii.





"Intr-o seara, in 2009, am primit un telefon de la Hertanu, care m-a intrebat daca i-am vazut masina pentru ca nu mai este in fata blocului. Locuiam in acelasi imobil. I-am spus ca am vazut-o in urma cu jumatate de ora. Am mers impreuna la Furturi auto, am depus o sesizare, am semnat ca martor. Stiam ca o avea in leasing. In zona in care locuiam nu se furau autoturisme. A fost o surpriza. O singura data unei femei i s-a furat un BMW X5", a spus martorul.





Instanta l-a audiat apoi pe Dan Hosu, sotul fostului procuror-sef adjunct al DIICOT Giorgiana Hosu, care a aratat ca e prieten cu Hertanu si cu Ponta si ca el a investigat furtul masinii, in timp ce lucra la serviciul de combatere a fraudelor din Omniasig.





"Sunt in relatie de amicitie de multi ani cu Dan Sova si Victor Ponta. La vremea respectiva, in 2009, lucram la Omniasig, la serviciul de combatere a fraudelor. Imi erau repartizate dosare cu suspiciuni de frauda. In cazul masinii Audi Allroad era o suspiciune pentru ca masina era in leasing pe SCA Sova, iar plangerea de furt a fost facuta de o persoana fizica. In urma investogatiilor, am vorbit cu politistii, am ajuns la concluzia ca nu s-a produs nicio frauda. Am discutat si cu Sova si acesta mi-a explicat cum a ajuns masina la cealalta persoana. Titularul sesizarii dorea sa preia leasingul de la SCA Sova si o utiliza pentru a se convinge daca merita sau nu sa o achizitioneze. Nu am discutat cu persoana care a facut plangerea. Am tras concluzia ca nu exista nicio frauda, astfel incat Omniasig a despagubit societatea de leasing. Dan sova mi-a spus ca este prieten cu Hertanu si i-a incredintat masina in iunie 2009 pentru a o folosi",a spus Dan Hosu, in fata magistratilor.





Iulian Hertanu este urmarit penal pentru constituire de grup infractional organizat, evaziune fiscala si deturnare de fonduri europene in cadrul contractului incheiat cu SC Hidro Prahova pentru extinderea canalizarii din orasul Comarnic, din judetul Prahova. In acest dosar a fost audiat, in 3 decembrie, ca martor, si fostul premier Victor Ponta.





In 18 februarie 2015, Iulian Hertanu a fost arestat preventiv, alaturi de omul de afaceri Vladimir Ciorba, iar in 23 aprilie 2015 cumnatul fostului premier a fost plasat in arest la domicliu, in urma unei decizii a instantei supreme. Ulterior, el a fost pus sub control judiciar.





In dosarul "Turceni-Rovinari", procurorii DNA i-au trimis in judecata, in 17 septembrie 2015, pe fostul premier Victor Ponta, senatorul Dan Sova, Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru Cristea, la data faptelor director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER), respectiv director general al Complexului Energetic Turceni (CET).





Ancheta in acest dosar a durat aproape patru ani, iar Victor Ponta a fost primul premier post-decembrist trimis in judecata in timpul mandatului.





Procurorii il acuza pe Victor Ponta ca, in perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, prin cabinetul sau de avocat, a obtinut de la Societatea Civila de Avocati "Sova si Asociatii" 181.439,98 de lei, pentru activitati care figureaza in acte, dar care nu ar fi fost efectuate.





Victor Ponta este judecat pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor, fapte pe care le-ar fi comis in calitate de avocat, iar Dan Sova, avocat coordonator al Societatii Civile de Avocati "Sova si Asociatii" la data faptelor, pentru abuz in serviciu, fals in inscrisuri sub semnatura privata, evaziune fiscala si spalare de bani.





Laurentiu-Dan Ciurel este acuzat de trei infractiuni de abuz in serviciu, cu obtinere de foloase necuvenite pentru altul, iar Dumitru Cristea si Laurentiu-Octavian Graure, fost director economic al CET, de abuz in serviciu.