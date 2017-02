Avocatul lui Dan Voiculescu intentioneaza sa ceara revizuirea sentintei in dosarul ICA dupa excluderea Cameliei Bogdan din magistratura

In cazul in care completul de cinci judecatori al Instantei Supreme va mentine hotararea de excludere din magistratura a judecatoarei Camelia Bogdan, care a dat condamnarile definitive in dosarul privatizarii frauduloase a ICA, avocatii lui Dan Voiculescu vor analiza ce cale va fi urmata in continuare, avand in vedere incompatibilitatea in care se afla magistratul la momentul pronuntarii condamnarilor.Gheorghita Mateut a precizat ca decizia in cazul Cameliei Bogdan va fi prezentata in dosarul de la CEDO, unde a fost depusa o sesizare imediat dupa condamnarea lui Dan Voiculescu si unde s-a ridicat si problema incompatibilitatii acesteia atunci cand a dat deciziile de condamnare.Avocatul a adaugat ca, in acest moment, singura cale de atac este cea de la Strasbourg, abia dupa o decizie definitiva a CEDO putand fi solicitata in tara, la Curtea de Apel Bucuresti, o eventuala revizuire a sentintei, ca o cale extraordinara de atac."Daca se va confirma excluderea din magistratura, atunci clar exista argumente pentru a arata ceea ce am si invocat in procedura de la CEDO. Cred ca aceste argumente vor intari si vor servi procedurii judiciare aflate pe rolul CEDO", a precizat Gheorghita Mateut.Judecatoarea Camelia Bogdan a fost exclusa miercuri din magistratura printr-o decizie a Consiliului Superior al Magistraturii. Hotararea Sectiei pentru judecatori a CSM nu este definitiva, putand fi atacata la instanta suprema in termen de 15 zile. Decizia CSM vine in urma unei sesizari depuse de Grupul de Investigatii Politice (Mugur Ciuvica) si Fundatia pentru Apararea Cetatenilor impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS - controlata de Dan Voiculescu).Potrivit unui comunicat al CSM, Camelia Bogdan, in prezent judecator la Curtea de Apel Bucuresti, a fost exclusa pentru ca a incalcat prevederile legale "referitoare la incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii".Camelia Bogdan a anuntat ca va contesta atat la instanta suprema, cat si la CEDO, daca va fi necesar, decizia de astazi a CSM. (Digi 24)"Voi lupta pentru dreptate pana la capat. Este o mare nedreptate care mi se face mie in momentul de fata." - Camelia Bogdan