Ministrul Apelor Adriana Petcu a pierdut procesul cu ANI, instanta suprema a decis definitiv ca a fost in conflict de interese

Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins, in 2 februarie, contestatia formulata de Adriana Petcu dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a stabilit, in 24 aprilie 2015, in contencios administrativ, ca aceasta a fost in conflict de interese, mentinand astfel decizia ANI din decembrie 2014.Judecatorii instantei supreme au stabilit ca recursul declarat de Adriana Petcu este nefondat, decizia fiind este definitiva."Poate e un amanunt neimportant, dar, totusi daca este o hotarare definitiva si irevocabila, cred ca este un subiect inchis", a precizat Liviu Dragnea, intrebat despre incompatibilitatea Adrianei Petcu.Agentia Nationala de Integritate a constatat, in 8 decembrie 2014, ca Adriana Petcu, atunci director in cadul Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita, judetul Buzau, a fost in conflict de interese de natura penala, intrucat a semnat o adresa transmisa Administratiei Nationale ¬Apele Romane¬ prin care s-a propus includerea sa in componenta grupului de lucru al proiectului ¬Sigma for Water - Identificarea problemelor si masurilor necesare in vederea analizei posibilitatii de refacere a zonei umede la confluenta raului Calmatui cu fluviul Dunarea", in baza careia a fost incadrata in functia de project officer si a obtinut astfel venituri de 27.086 de lei.ANI a sesizat atunci Parchetul Judecatoriei Buzau, care a declinat cauza la Parchetul Curtii de Apel Ploiesti, unde procurorii au clasat dosarul, in 2015, dupa ce au facut verificari privind un posibil conflict de interese in care s-ar fi aflat Adriana Petcu, stabilind ca fapta nu exista.In 23 decembrie 2014, Adriana Petcu a contestat la Curtea de Apel Bucuresti, in contencios administrativ, raportul Agentiei Nationale de Integritate, cerand anularea acestuia. Instanta i-a respins insa solicitarea, in 24 aprilie 2015, apreciind ca actiunea este inadmisibila.Adriana Petcu a contestat, in 17 iunie 2015, decizia Curtii de Apel Bucuresti la instanta suprema, care a inceput judecarea cauzei un an mai tarziu, in 29 iunie 2016.Presedintele PSD, Liviu Dragnea, declara in 3 ianuarie, dupa ce a prezentat lista membrilor Cabinetului Grindeanu, ca Adriana Petcu, tocmai a castigat in justitie procesul cu ANI, fiind un subiect inchis."Poate e un amanunt neimportant, dar, totusi, daca este o hotarare definitiva si irevocabila, cred ca este un subiect inchis", a spus Liviu Dragnea, intrebat despre Adriana Petcu care a fost in conflict de interese.Adriana Petcu a fost director al Administratiei Bazinale de Apa Buzau-Ialomita din 1 martie 2010 si pana miercuri, cand a fost investita ministru al Apelor si Padurilor.