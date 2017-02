Mihai Necolaiciuc ramane in penitenciar, dupa ce Tribunalul Constanta i-a respins contestatia de eliberare conditionata

Tribunalul Constanta a judecat in 31 ianuarie contestatia depusa de Mihai Necolaiciuc la hotararea dispusa in luna decembrie a anului trecut de Judecatoria Medgidia, prin care cererea acestuia de eliberare conditionata fusese respinsa.Instanta a amanat pronuntarea pentru 1 februarie, cand a respins ca nefondata contestatia formulata de Mihai Necolaiciuc, decizia fiind definitiva.In 19 decembrie, magistratii Judecatoriei Medgidia au judecat solicitarea de eliberare conditionata depusa de Mihai Necolaiciuc si au respins-o, stabilind ca fostul sef al CFR mai poate formula o cerere similara dupa 29 martie 2017. Deoarece hotararea nu era definitiva, a fost atacata la Tribunalul Constanta.Fostul director general al CFR Mihai Necolaiciuc a fost condamnat definitiv, in 23 noiembrie, de Curtea de Apel Bucuresti, la opt ani de inchisoare, in dosarul in care era acuzat de abuz in serviciu, iar prejudiciul produs companiei feroviare de catre Necolaiciuc, mai multi fosti sefi din CFR si administratori de firme este de aproape 57 de milioane de euro.In acelasi dosar, Viorica Olaeru, fost director al Directiei Economice, a fost condamnata la cinci ani si sase luni de inchisoare, pedeapsa redusa de la opt ani de inchisoare, cat primise la Judecatoria Sectorului 1, pentru complicitate la abuz in serviciu contra intereselor publice, cu consecinte deosebit de grave.Judecatorii Curtii de Apel Bucuresti le-au redus pedepsele dispuse de Judecatorie si i-au condamnat definitiv pe Vladut Ilie, fost inspector de specialitate la Serviciul Aprovizionare din subordinea Directiei Comerciale a CFR - la trei ani de inchisoare cu suspendare, Dragos Vasile Vladut, fost sef al Serviciului Aprovizionare - la trei ani de inchisoare cu executare, Maria Ana Matei, director al Directiei Comerciale in perioada decembrie 2000-aprilie 2001 si director al Directiei Economice in perioada aprilie - noiembrie 2001 - la trei ani de inchisoare cu suspendare, Octavian Costea, consilier juridic in cadrul Directiei Comerciale in perioada ianuarie 2001 - ianuarie 2004 - la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare.In acest dosar au fost comasate trei cauze in care Mihai Necolaiciuc, mai multi fosti sefi din CFR si administratori de firme au produs companiei feroviare un prejudiciu total de aproape 57 de milioane de euro. Faptele au vizat angajarea companiei feroviare in relatii contractuale nelegale, in urma carora au fost platite din bugetul CFR produse, bunuri si servicii care nu au fost niciodata livrate sau au fost necorespunzatoare calitativ si nefolositoare companiei, utilizarea subventiilor in alte scopuri decat cele pentru care au fost acordate, in folosul unor societati comerciale private, de la care au fost achizitionate produse precum rulmenti, suruburi, piulite, butasi de trandafiri, servicii de paza, delegatii in strainatate, dictionare si reparatii la case de odihna, precum si piese pentru instalatii feroviare.Intr-un alt dosar, Mihai Necolaiciuc a fost condamnat definitiv la patru ani si sase luni de inchisoare in 17 octombrie 2014, pentru utilizarea in alte scopuri a creditelor garantate din fonduri publice. Mai exact, o buna parte din 34,3 milioane de euro, bani obtinuti prin creditul de la Banca Europeana de Investitii contractat in anul 2000 pentru diminuarea efectelor inundatiilor si reconstruirea infrastructurii feroviare afectate de viituri, au fost cheltuiti pe servicii de publicitate in presa, saci de folie, radiotelefoane HP, frigidere, aparate de aer conditionat, salopete din doc, covoare PVC, calendare si agende.In iulie 2015, dupa ce a executat noua luni de inchisoare, Necolaiciuc a primit o decizie definitiva de eliberare conditionata din partea magistratilor de la Tribunalul Bucuresti, fostul director al companiei CFR fiind pus atunci in libertate.