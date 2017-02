Mandat de aducere pentru secretarul de stat Catalin Rotea, martor in dosarul lui Darius Valcov

Rotea a fost sef de cabinet al lui Darius Valcov in perioada in care Valcov a fost ministru al Finantelor.Darius Valcov a avut miercuri, la Tribunalul Olt, un nou termen in dosarul instrumentat de DNA in care este inculpat pentru luare de mita. La acest termen urma sa aiba loc audierea a doi martori, Catalin Rotea (fostul sef de cabinet al lui Valcov) si Bogdan Timofte (om de afaceri a carui firma a realizat renovarea hotelului din Slatina ce ar fi apartinut de fapt lui Valcov).La termenul de miercuri al procesului a fost prezent numai unul dintre cei doi martori citati, Bogdan TimofteCompletul de judecata a stabilit un nou termen in dosar in data de 15 martie, cand urmeaza a fi audiati martorii Catalin Rotea, Alexandru Melinte si Cristian Paduraru, ultimii doi oameni de afaceri.Conform judecatorului de sedinta, pentru termenul de miercuri, 1 februarie,In vederea audierii lui Catalin Rotea ca martor in dosarul lui Valcov, la termenul din 15 martie, instanta a dispus emiterea unui mandat de aducere.