Procesul lui Liviu Dragnea a inceput cu o amanare. O parte dintre inculpati au cerut timp pentru a isi angaja avocati. / Dragnea: Sa vedem daca acest proces se bazeaza pe doua declaratii mincinoase, obtinute in conditii suspecte la DNA

HotNews.ro a scris, pe data de 18 ianuarie, ca liderul PSD, Liviu Dragnea, se numara printre marii beneficiari ai ambelor proiecte de Ordonanta de urgenta pregatite de Ministerul Justitiei. I se aplica atat gratierea, cat si dezincriminarea partiala a abuzului in serviciu. Proiectul de gratiere prevede ca se gratiaza in intregime pedepsele cu inchisoarea de pana la cinci ani inclusiv, indiferent de modalitatea de executare, inclusiv cele cu suspendare (Liviu Dragnea are o condamnare cu suspendare). In cazul unei modificari a Codului penal si a dezincriminarii abuzului in serviciu, el scapa si de al doilea proces, care a inceput astazi.

"O doamna acuzata de luare de mita in alt dosar a facut o declaratie, se pare ca s-a facut o intelegere cu ea", a sustinut liderul PSD.Liviu Dragnea a mai sustinut ca "Eu am inteles de la DNA ca au probleme cu vreo 15.000 de dosare, nu cred ca 15.000 de dosare au legatura cu mine."Intrebat de jurnalisti daca va participa la consultarile dintre premierul Sorin Grindeanu si ministrul Justitiei, Florin Iordache, pe tema solutiei alese de Guvern pentru promovarea gratierii si a modificarii Codurilor penale (inclusiv dezincriminarea abuzului in serviciu, acuzatie pentru care este judecat Liviu Dragnea) - Ordonante de urgenta sau proiecte de lede depuse in Parlament - liderul PSD a raspuns: "Ce consultari? Este problema lor, este problema Guvernului."Liviu Dragnea a mai spus, la iesirea din sediul instantei supreme, ca "Nicio gratiere nu ma ajuta pe mine. Eu nu am auzit de la Guvern ca vrea sa dezincrimineaze abuzul in serviciu pe de o parte. Pe de alta parte, stiu ca avem o Curte Constitutionala, din cate mai stiu eu, cel putin azi dimineata era in vigoare, care a adoptat o decizie. Daca trebuie sa iesim in strada pentru a nu pune in acord deciziile Curtii Constitutionale cu legislatia, e si asta o optiune, sau poate CCR a emis acea decizie pentru mine. Uitati-va cu atentie pe dosarul meu si pe ce a aparut in presa sau ce a fost in dezbatere publica. Nu ma ajuta pe mine personal. Eu am inteles de la DNA ca au o problema cu vreo 15.000 de dosare. Eu nu cred ca cele 15.000 sunt despre mine Vreau sa aduc si eu martori si sa audieze din nou martorii care au fost audiati la DNA sa vedem daca si acest proces va merge si se va sustine pe o declaratie mincinoasa sau doua declaratii mincinoase obtinute in conditii suspecte la DNA. Eu m-am uitat cu foarte mare atentie pe toate declaratiile. Oricine este de buna credinta si studiaza cu atentie doar acele declaratii si declaratiile martorilor, se vede ca sunt puse cu mana sau cusute cu ata alba, dictate. Vorbim despre o doamna care a facut o declaratie mincinoasa, care a mai fost condamnata pentru luare de mita si care probabil are alt dosar si cu care se pare ca s-a facut o intelegere. Asta este Romania, patria denunturilor si ascultarilor. Astia sunt principalii piloni pe care se sprijina dosarele in Romania si pentru care intra oamenii in puscarie." (sursa: Mediafax)





Liviu Dragnea, judecat impreuna cu fosta sotie. Ce acuzatii le aduc procurorii



In dosarul in care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz in serviciu mai sunt judecati, pe langa liderul PSD, fosta lui sotie, Bombonica Prodana, si angajati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman.

Dosarul a iesit din procedura de camera preliminara dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, definitiv, in 8 decembrie 2016, ca poate incepe judecarea pe fond a cauzei.



Instanta a respins atunci toate contestatiile formulate de inculpati, dupa ce judecatorul de camera preliminara a stabilit legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala in cauza.



Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in 15 iulie 2016, pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual, pentru fapte comise pe vremea cand era presedinte al Consiliului Judetean Teleorman.



Potrivit procurorilor, in perioada iulie 2006 - decembrie 2012, Liviu Dragnea, in calitate de presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, respectiv de presedinte al PSD Teleorman, a determinat-o pe Floarea Alesu, la acea vreme director executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, sa isi incalce atributiile de serviciu prin mentinerea in functie si implicit plata drepturilor salariale pentru doua angajate ale aceleiasi institutii.



"In realitate, cele doua persoane si-au desfasurat activitatea la sediul organizatiei judetene Teleorman a partidului politic al carui presedinte era inculpatul Dragnea Nicolae Liviu, aspect cunoscut de acesta din urma", sustine DNA.



Fosta sotie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, este acuzata de abuz in serviciu, alaturi de fosti sefi din Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman.



Bombonica Prodana (fosta Dragnea) a fost pusa sub acuzare pentru ca, in perioadele 3 martie - 1 august 2008 si 3 iulie 2009 - 1 august 2010, nu a sanctionat doua subordonate incadrate in functia de referent la institutiile pe care le conducea, desi stia ca nu s-au prezentat la serviciu si nu au respectat prevederile contractului individual de munca si fisa postului.



Prejudiciul in acest dosar se ridica la 108.000 de lei.



"Aceasta conduita infractionala a fost de natura sa aduca persoanelor respective avantaje patrimoniale necuvenite in cuantum total de 108.612 lei, reprezentand drepturi salariale incasate necuvenit de catre inculpatele Botorogeanu Adriana (75.593 lei) si Stoica Anisa Niculina (33.019 lei), suma cu care Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman s-a constituit parte civila in procesul penal", arata procurorii DNA in rechizitoriu.



Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv, in 22 aprilie 2016, de instanta suprema, la doi ani de inchisoare cu suspendare, in dosarul "Referendumul", dupa ce initial primise un an de inchisoare cu suspendare.



Secretar general al PSD la data comiterii faptelor din dosarul "Referendumul", Dragnea a fost judecat pentru infractiunea de folosire a influentei sau autoritatii de catre o persoana care detine o functie de conducere intr-un partid, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite.



Potrivit procurorilor, Liviu Dragnea a coordonat un mecanism complex, in care a implicat mai multe persoane asupra carora avea influenta in virtutea functiei pe care o detinea, avand ca scop fraudarea rezultatelor privind participarea la vot.