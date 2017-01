Dosarul Olgutei Vasilescu se intoarce la DNA pentru refacerea anchetei - decizie definitiva

"Respinge exceptia necompetentei personale a Curtii de Apel Bucuresti invocata de reprezentantul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie - Directia Nationala Anticoruptie. Respinge ca neintemeiata contestatia formulata impotriva incheierii penale din data de 15.12.2016, pronuntata de Judecatorul de camera preliminara din cadrul Tribunalului Bucuresti - Sectia I Penala, in dosarul penal nr. 27415/3/2016/a1", se arata in decizia instantei, care este definitiva.La termenul anterior, DNA a cerut ca dosarul sa fie trimis la Inalta Curte de Casatie si Justitie, avand in vedere ca Olguta Vasilescu a fost aleasa in Parlament, iar judecata este de competenta instantei supreme.Procurorul DNA a recuzat, in 17 ianuarie, la Curtea de Apel Bucuresti, judecatorul care trebuia sa ia in discutie contestatia privind retrimiterea la DNA a dosarului in care ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, este acuzata de fapte de coruptie, iar avocatul acesteia a recuzat procurorul de sedinta si a sustinut ca recuzarea instantei este "absolut nemaiintalnita, este o premiera".Tribunalul Bucuresti a decis, pe 15 decembrie anul trecut, pentru a doua oara, retrimiterea la DNA a dosarului Olgutei Vasilescu, in care este acuzata de patru fapte de luare de mita pe care le-ar fi comis cand era primar al Craiovei, dupa ce in urma cu doua luni a dispus ca aceasta cauza sa fie restituita procurorilor pentru a preciza care sunt obiectul si limitele judecarii in cazul fostului edil, insa Curtea de Apel a stabilit ca dosarul sa se intoarca la Tribunalul Bucuresti, pentru continuarea judecarii in Camera preliminara. DNA a formulat o noua contestatie, dupa decizia din 15 decembrie.Pe 19 iulie 2016, procurorii DNA au trimis-o in judecata pe Olguta Vasilescu, pentru luare de mita si spalare de bani, alaturi de Radu Cosmin Preda, administratorul public al Craiovei, si Elena Daniela Popescu, reprezentant al unei asociatii nonprofit.Potrivit rechizitoriului, in 2012, cu prilejul campaniei electorale pentru alegerea primarului municipiului Craiova, mai multi oameni de afaceri au fost determinati de Olguta Vasilescu, personal sau prin intermediul unor persoane din echipa de campanie, sa faca diverse sponsorizari.Procurorii spun ca, in cadrul "donatiilor", Olguta Vasilescu ar fi primit de la un om de afaceri, "ca urmare a exercitarii influentei sale politice", suma de 25.000 de euro pentru plata concertului sustinut de un artist strain.Acesti bani si alti 25.000 de euro, a caror provenienta nu a fost stabilita de anchetatori, ar fi fost dati in preziua concertului din 14 mai 2012, unui organizator de evenimente, care a dat intreaga suma staff-ului artistului, conform contractului depus la dosarul cauzei.