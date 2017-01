Alina Bica, condamnata la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare, Horia Simu - 4 ani, Serban Pop - 5 ani

Aceasta este a doua condamnare pe care o primeste Alina Bica. In noiembrie 2016, ea a fost condamnata la 4 ani de inchisoare cu executare tot pentru savarsirea infractiunii de favorizarea faptuitorului, intr-un dosar in care este implicat si fostul ministru Adriean Videanu, aminteste Agerpres. Nici in acest caz decizia nu este definitiva.

Completul format din judecatoarele Leontina Serban, Geanina Cristina Arghir si Cristina Rotaru le-a schimbat celor trei inculpati incadrarile juridice si i-a condamnat pentru aceste fapte.Alina Bica a primit pedeapsa de trei ani si sase luni de inchisoare cu executare pentru favorizarea faptuitorului, nu pentru luare de mita, acuzatia care era in rechizitoriul procurorilor.Horia Simu a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare pentru cumparare de influenta, nu pentru dare de mita, iar Serban Pop a primit pedeapsa de cinci ani de inchisoare pentru trafic de influenta, nu pentru complicitate la dare de mita, fapta pentru care fusese trimis in judecata de procurorii DNA.Instanta a mai dispus confiscarea de la Serban Pop a sumei de 150.000 de euro si a ridicat sechestrul de pe bunurile Alinei Bica.Cei trei inculpati si procurorii pot contesta sentinta la Completul de cinci judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care va da o decizie definitiva in acest dosar.Directia Nationala Anticoruptie a cerut condamnarea Alinei Bica la o pedeapsa cu executare, aplicarea unei pedepse complementare pe o perioada de cinci ani, confiscarea a 17.500 de euro si mentinerea masurilor asiguratorii. De asemenea, DNA a solicitat condamnarea la pedepse cu executare a fostului sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala Serban Pop si confiscarea de la acesta a 150.000 de euro, precum si a lui Horia Simu.Avocatii Alinei Bica au solicitat achitarea acesteia, aratand ca fapta de care este acuzata nu poate fi probata.La ultimul termen de judecata, Alina Bica a spus ca nu poate accepta sa se duca la puscarie pentru 17.000 de euro, bani pe care nu i-ar fi luat.In septembrie 2015, fosta sefa a DIICOT Alina Bica si fostul sef al ANAF Serban Pop au fost trimisi in judecata pentru luare de mita si respectiv complicitate la dare de mita, pentru solutionarea favorabila a unui dosar al omului de afaceri Horia Simu, acuzat de dare de mita."La data de 8 noiembrie 2014, inculpata Bica Alina Mihaela, in calitate de procuror sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, a primit, pentru sine, in mod indirect, printr-un intermediar (martor denuntator in cauza), suma de 17.500 euro din totalul sumei de 20.000 euro, pe care acesta din urma, in calitate de interpus, a primit-o de la inculpatul Pop Serban. Suma de 20.000 euro a reprezentat o parte din totalul sumei de aproximativ 230.000 euro ce a fost data de omul de afaceri in transe, pe parcursul a opt luni, in cursul anului 2014, inculpatului Pop Serban, pentru ca acesta sa o remita in scopul mentionat mai sus", au aratat procurorii in rechizitoriu.Anchetatorii sustin ca, in schimbul banilor primiti, Alina Bica ar fi determinat inlocuirea procurorului de caz si ar fi facut presiuni asupra unui alt subordonat de-al sau, pentru a fi pronuntata o solutie de clasare in dosarul in care Horia Simu era urmarit penal.