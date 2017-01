Un politist de la Sectia 22 din Bucuresti, urmarit penal de DNA si plasat sub control judiciar. Barbatul este acuzat ca pretindea "taxa de protectie'

Daniel Nicusor Istratie, ofiter de politie in cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Sectia 22 Politie, este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata.Proocurorii spun ca, in perioada iunie 2015 - ianuarie 2017, Istratie Daniel-Nicusor, in calitate de ofiter de politie in cadrul Politiei Capitalei - Sectia 22 Politie, cu atributii pe linia Sistemelor de Paza, ar fi pretins si primit de la reprezentantul unei firme de paza (martor in cauza) suma totala de 5.900 lei reprezentand "taxa de protectie" (corespunzatoare sumei de 300 lei pe luna, exceptand luna august 2015, cand a primit 200 lei).La data de 19 ianuarie 2017, ca urmare a intelegerii anterioare, Istratie Daniel-Nicusor ar fi primit de la martor suma de 1.200 lei de la reprezentand "taxa de protectie", aferenta perioadei lunilor octombrie 2016 - ianuarie 2017, inclusiv, moment in care s-a procedat la constatarea infractiunii flagrante.Banii respectivi ar fi fost pretinsi si primiti de ofiterul de politie pentru ca, in exercitarea atributiilor de serviciu, sa protejeze firma de paza in sensul neaplicarii de sanctiuni contraventionale in raport cu neregulile constatate pe linia sistemelor de paza, lucru care s-a si intamplat.Pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul Istratie Daniel-Nicusor trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:a) sa se prezinte la organul de urmarire, la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemat,b) sa informeze de indata organul judiciar cu privire la schimbarea locuintei,c) sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat,d) sa nu paraseasca teritoriul Romaniei, decat cu incuviintarea prealabila a procurorului,e) sa nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu persoanele mentionate in ordonanta de dispunere a controlului judiciar,f) sa nu exercite profesia de politist,g) sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme.DNA noteaza ca inculpatului i s-a atras atentia ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive.Procurorii anticoruptie amintesc a ca punerea in miscare a actiunii penale este o etapa a procesului penal reglementata de Codul de procedura penala, avand ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, in nici o situatie, sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.