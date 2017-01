Fostul sef de la Politia Rutiera Bihor, trimis in judecata de DNA pentru luare de mita

Potrivit unui comunicat DNA, in rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:In perioada 28 decembrie 2016 - 04 ianuarie 2017, Ghirosa Marcel, in calitate de comisar sef in cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor - Serviciul Rutier, in mod repetat, a pretins si primit de la o persoana cercetata pentru comiterea unui accident de circulatie cu victime (martor in cauza), suma totala de 600 lei (primita in doua transe).Banii respectivi au fost pretinsi si primiti de ofiterul de politie in legatura cu indeplinirea atributiilor sale de serviciu, respectiv pentru restituirea catre martor a permisului de conducere ridicat in urma producerii evenimentului rutier si pentru solutionarea favorabila a tuturor aspectelor rezultate din producerea accidentului de circulatie susmentionat, inclusiv in sensul propunerii unei solutii de clasare a cauzei penale.In cauza s-a dispus instituirea masurii sechestrului asigurator asupra sumei de 200 lei, pe care inculpatul Ghirosa Marcel a pus-o la dispozitia organelor de urmarire penala pentru aplicarea masurii sechestrului asigurator, in vederea confiscarii speciale.Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bihor, cu propunere de a se mentine masura preventiva dispusa in cauza. In cauza, procurorii au beneficiat de sprijinul Directiei Generale Anticoruptie.