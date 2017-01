Lia Olguta Vasilescu, la instanta suprema, unde se judeca o contestatie DNA privind dosarul in care este acuzata de fapte de coruptie

Avocatul Olgutei Vasilescu, Alexandru Chiciu, a declarat ca procesul a fost suspendat, dupa ce procurorul de sedinta nu a mai dorit sa sustina pe fond contestatia, pe motiv ca instanta de la Curtea de Apel Bucuresti nu are competenta sa judece acest dosar. In opinia reprezentantului DNA, dosarul trebuie trimis la Inalta Curte de Casatie si Justitie, deoarece deputatul Lia Olguta Vasilescu a devenit ministru.Alexandru Chiciu a mai spus ca judecatorul nu a fost de acord cu solicitarea DNA, iar procurorul de sedinta a decis sa-l recuze pe magistrat.De cealalta parte, avocatii l-au recuzat si ei pe procuror, astfel incat procesul a fost suspendat."Prima solicitare a procurorului a fost de recuzare a judecatorului. Urmare a acestui punct de vedere profund nelegal, apararea a inteles sa procedeze la recuzarea procurorului de sedinta. Nu intelegem de ce DNA refuza sa se judece odata aceasta contestatie. Judecatorul de la Curtea de Apel Bucuresti i-a cerut procurorului de trei ori sa puna concluzii pe contestatie. Domnia sa a refuzat si a recuzat judecatorul. Este inadmisibil", a mai spus Chiciu."Cred ca este o noua premiera in acest dosar. Este dosarul premierelor. S-a inceput cu incalcarea dreptului la aparare si iata ca sunt mai multi judecatori care au constatat acest lucru. Timp de 20 de zile, eu nu am putut sa imi vad dosarul si a trebuit sa ma apar pentru libertatea mea in doua instante. De asemenea, s-au falsificat probe in cazul meu, stenograme falsificate si asteptam sa ajungem pe fond ca sa putem demonstra acest lucru. Si iata ca ajungem in situatia in care vine procurorul si recuza judecatorul, pentru ca i se pare ca nu judeca asa cum vrea procurorul. Probabil ca cei de la DNA vor trebui sa recuze toti judecatorii corecti din aceasta tara", a declarat Lia Olguta Vasilescu.Pe 15 decembrie 2016, Tribunalul Bucuresti a decis sa trimita pentru a doua oara la DNA dosarul in care Lia Olguta Vasilescu, fost primar al municipiului Craiova, este acuzata de coruptie. Decizia nu este definitiva si a fost contestata de procurori la Curtea de Apel Bucuresti.Initial, pe 7 octombrie 2016, un judecator de camera preliminara de la Tribunalul Bucuresti a constatat ca rechizitoriul intocmit de DNA in acest dosar contine nereguli. Magistratul a stabilit ca fiind nule mai multe probe stranse de anchetatori, respectiv declaratiile date de trei martori in fata ofiterilor de politie judiciara, deoarece acestia nu aveau delegare din partea procurorului de caz pentru a efectua acte de urmarire penala, precum si o declaratie data de denuntatorul Ionut Parvulescu. Tot atunci, judecatorii au stabilit ca Olgutei Vasilescu i s-a incalcat dreptul la aparare.Ulterior, DNA a facut contestatie, admisa de Curtea de Apel Bucuresti, instanta care a decis rejudecarea de catre Tribunalul Bucuresti a cererilor si exceptiilor ridicate de Olguta Vasilescu si ceilalti inculpati.Lia Olguta Vasilescu a fost trimisa in judecata pe 19 iulie 2016, fiind acuzata de luare de mita (patru infractiuni), folosirea autoritatii sau influentei in scopul obtinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite (doua infractiuni) si spalare de bani (doua infractiuni).In acelasi dosar, au fost deferiti justitiei Radu Cosmin Preda, fost administrator public al Craiovei, pentru complicitate la luare de mita (doua infractiuni) si instigare la spalare de bani, si Elena Daniela Popescu, la data faptelor reprezentant al unei asociatii non-profit, pentru complicitate la luare de mita si spalare de bani.Potrivit DNA, in cursul anului 2012, in timpul campaniei electorale pentru alegerea primarului Craiovei, mai multi oameni de afaceri au fost determinati de candidatul Lia Olguta Vasilescu, personal sau prin intermediul unor persoane din echipa de campanie, sa efectueze diverse sponsorizari, inculpata folosindu-se, in schimbul obtinerii acestor foloase, de influenta pe care o avea asupra oamenilor de afaceri, in calitatea sa de vicepresedinte al organizatiei judetene a PSD.De asemenea, Olguta Vasilescu este acuzata ca si-a folosit influenta pentru a obtine de la un alt om de afaceri materiale electorale in valoare de 44.241 euro continand imaginea acesteia si sloganuri de campanie electorala. Materialele in cauza au fost realizate de o firma in baza unui contract fictiv incheiat cu societatea omului de afaceri.Totodata, procurorii anticoruptie spun ca primarul Craiovei a pretins si primit in cursul anului 2014, cu titlu de mita, suma totala de 568.291,37 lei, pentru si printr-o asociatie non-profit, de la mai multi oameni de afaceri care aveau in derulare contracte cu primaria, banii fiind primiti in legatura cu indeplinirea unor acte ce intrau in indatoririle sale de serviciu.