Gheorghe Stefan, condamnat la 3 ani inchisoare cu executare in dosarul privind finantarea PDL

Judecatorii au admis acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat de Gheorghe Stefan cu procurorii DNA si au decis ca fostul primar sa primeasca o pedeapsa de trei ani inchisoare cu executare.Instanta a mai dispus confiscarea sumei de 165.000 de euro de la Gheorghe Stefan, fiind mentinut sechestrul pana la concurenta sume de 235.000 de euro.In prezent, fostul primar se afla in penitenciar, el fiind condamnat definitiv in octombrie 2016 la sase ani inchisoare in dosarul 'Microsoft'.Pe 13 decembrie 2016, procurorii DNA Ploiesti au sesizat Tribunalul Bucuresti cu acordul de recunoastere a vinovatiei incheiat cu Gheorghe Stefan, fost primar al municipiului Piatra Neamt si vicepresedinte PDL, acuzat de trafic de influenta si folosirea influentei functiei de conducere intr-un partid politic in scopul obtinerii de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.Conform acestui acord, Gheorghe Stefan a acceptat sa primeasca 3 ani inchisoare si interzicerea pe o perioada de 3 ani, dupa executarea condamnarii, a unor drepturi: de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate, de natura aceleia de care s-a folosit, pentru savarsirea infractiunilor.Potrivit DNA, la nivelul anului 2009, in cadrul PDL a existat o intelegere intre secretarul general Vasile Blaga si vicepresedintele Gheorghe Stefan, in sensul obtinerii de bani pentru partid.Potrivit acestei intelegeri, Gheorghe Stefan a determinat persoanele cu putere de decizie de la nivelul ministerelor de resort sa numeasca la conducerea unei companii nationale din domeniul energiei o anumita persoana. Respectiva persoana a fost dispusa sa contribuie - indirect - la finantarea partidului cu sume de bani, prin atribuirea preferentiala a unor contracte de achizitie publica catre diverse societati indicate.Concret, prin incheierea de contracte de catre respectiva companie nationala - prin licitatii trucate - cu firma detinuta de omul de afaceri Berdila Horatiu Bruno, acesta din urma a transferat din contractele respective o anumita suma de bani la partid, reprezentand un procent prestabilit din valoarea contractelor.In paralel, Gheorghe Stefan i-a promis omului de afaceri ca va interveni la directorul companiei, astfel incat firma sa sa castige licitatiile publice organizate, iar in schimb a pretins si a primit un procentaj cuprins intre 10 si 25% din valoarea fiecarui contract astfel incheiat, primind pentru sine si pentru PDL suma totala de aproximativ 10.000.000 lei (circa 2.350.000 euro), din care 700.000 euro au ajuns la Vasile Blaga.Procurorii mai sustin ca o serie de firme care aveau comportament de tip fantoma erau folosite de Gheorghe Stefan si Vasile Blaga pentru a scoate bani din companii nationale pentru PDL.