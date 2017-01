ICCJ judeca primul termen al dosarului de santaj al lui Sebastian Ghita

Instanta suprema judeca vineri primul termen al dosarului in care Sebastian Ghita este acuzat de dare de mita, cumparare de influenta, santaj, spalare de bani, folosirea de informatii nepublice sau permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, precum si pentru conducerea unui vehicul fara permis de conducere.Pana in acest moment, dosarul s-a aflat in procedura de Camera preliminara, pentru verificarea probelor depuse de anchetatori.Procurorii DNA au trimis rechizitoriul instantei supreme pe 29 iunie 2016, in acest caz fiind trimisi in judecata cinci inculpati, printre care politisti si procurori din Prahova.Pe 6 decembrie 2016, ICCJ a decis ca procesul poate sa inceapa dupa ce judecatorii au admis o contestatie formulata de DNA Ploiesti si au respins ca nefondate contestatiile lui Sebastian Ghita.De asemenea, judecatorii au constatat ca instanta suprema a fost legal sesizata cu rechizitoriul intocmit de procurorii DNA si au stabilit legalitatea administrarii probelor si a efectuarii actelor de urmarire penala.Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, marti, in sedinta secreta, emiterea unui mandat european de arestare pe numele lui Sebastian Ghita, disparut din 21 decembrie, au declarat surse judiciare pentru News.ro.Astfel, Sebastian Ghita va fi dat in urmarire internationala, numele sau urmand sa fie introdus in reteaua Interpol, alaturi de date care sa ajute la identificarea lui.Fostul deputat a fost dat in urmarire nationala, in 5 ianuarie, iar in 6 ianuarie procurorii DNA au cerut instantei supreme sa emita pe numele fostului deputat un mandat de european de arestare si sa fie dat in urmarire internationala, dupa ce Politia Judeteana Prahova a anuntat ca acesta nu a fost gasit in tara.Alaturi de Ghita, sunt acuzati si fostii sefi ai Parchetului Curtii de Apel Ploiesti Liviu Tudose si Aurelian Mihaila, fostul sef al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova Viorel Dosaru si fostul sef al Directiei Generale Anticoruptie Prahova Constantin Ispas.In aprilie 2016, procurorii DNA Ploiesti au admis cererea lui Sebastian Ghita de constituire a cautiunii in limita sumei de 59.417.133 lei, dupa ce acesta a depus garantii reale imobiliare si mobiliare asupra mai multor bunuri imobile, bunuri mobile reprezentand echipamente ce apartin unei societati comerciale si opere de arta, toate in valoare de 86.652.513,50 lei.￯Concret, folosindu-se de influenta pe care o avea si pe care o exercita efectiv pentru mentinerea si promovarea in functii publice a anumitor persoane, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian i-a capacitat pe inculpatii Tudose Liviu Mihail, in calitate de procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti si pe Dosaru Viorel, in calitate de sef al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, sa-i furnizeze informatii confidentiale din dosarul aflat in curs de urmarire penala pe rolul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti. Faptele respective au fost comise in contextul in care, pe de o parte, deputatul Ghita Sebastian Aurelian avea interesul sa protejeze doua persoane implicate in activitatea infractionala ce facea obiectul anchetei, iar pe de alta parte, avea personal interese de natura financiara la mai multi agenti economici supusi anchetei￯, potrivit DNA.In schimbul informatiilor pe care le-ar fi obtinut, Sebastian Ghita ar fi promis, pe de o parte, sefului Politiei Prahova de atunci, Viorel Dosaru, ca il va sprijini sa isi mentina functia, dar si sa obtina alte functii de conducere.Pe de alta parte, Ghita ar fi acordat procurorului Liviu Tudose sprijin in vederea obtinerii unor functii de conducere sau executie in cadrul unor institutii publice centrale, sustin anchetatorii.In plus, potrivit DNA, in iulie 2012, Sebastian Ghita ar fi fost prins la volan in Barcanesti, judetul Prahova, in conditiile in care avea permisul suspendat pentru perioada martie 2012-august 2012.￯Ghita Sebastian Aurelian i-a solicitat unei persoane cu functie de conducere din IPJ Prahova sa intervina pe langa lucratorii de politie rutiera din cadrul Biroului DN1, astfel incat acestia sa nu dispuna masurile legale, respectiv constatarea comiterii unei contraventii (depasirea limitei legale de viteza pe raza localitatii) si a unei infractiuni la regimul circulatiei, respectiv intocmirea dosarului penal, interventie care s-a si realizat￯, au mai spus anchetatorii.