Gheorghe Stefan "Pinalti" a cerut judecatorilor injumatatirea pedepsei in dosarul Microsoft

Gheorghe Stefan a fost adus din penitenciar in fata magistratilor Tribunalului Bucuresti, vineri, unde a cerut aprobarea acordului de recunoastere a vinovatiei in dosarul in care fostul co-presedinte PNL, Vasile Blaga, este acuzat de trafic de influenta. Gheorghe Stefan a incheiat un acord cu procurorii DNA prin care urmeaza sa primeasca trei ani de inchisoare, in schimbul unui denunt.Totodata, Gheorghe Stefan le-a cerut judecatorilor injumatatirea pedepsei de sase ani de inchisoare pe care o executa in urma condamnarii din dosarul Microsoft, argumentand ca a facut un denunt in urma caruia "o alta persoana a fost trimisa in judecata"."Eu sunt in cauza si suport consecintele. Nu contest deciziile judecatorilor si ceea ce am primit eu. Daca consideram ca acel articol 19 este aplicabil numai in cazul urmaririi penale, spune ca unui condamnat poate sa i se reduca la jumatate pedeapsa, eu spun ca e logica. Eu am dat un denunt si niste declaratii in care o alta persoana a fost trimisa in judecata si as putea sa imi retrag declaratia. Nu e normal ca unul care face denunt sa nu primeasca nimic. Sa analizati logic ca eu am primit cea mai mare pedepasa. Dorin Cocos si Niro (Dumitru Nicolae) au primit doi ani pentru ca li s-a redus, pentru ca s-a aplicat articolul 19 si treime recunoastere si desi am facut si eu acelasi lucru, vreau si eu o egalitate de sanse la pedeapsa, dar e opinia mea personala", a declarat Gheorghe Stefan in sala de judecata.Judecatorii au amanat pronuntarea pentru data de 13 ianuarie 2017."In perioada 2009 - 2012, inculpatul Stefan Gheorghe, in calitate de vicepresedinte al partidului aflat la guvernare, in scopul obtinerii de sume de bani atat pentru sine, cat si pentru partid, si-a folosit in mod direct influenta detinuta in mediul politic si a determinat persoanele cu putere de decizie de la nivelul ministerelor de resort sa numeasca la conducerea unei companii nationale din domeniul energiei o anumita persoana.In aceeasi perioada, inculpatul Stefan Gheorghe i-a conditionat persoanei numite prin influenta sa, ca va fi mentinuta in functia de conducere la compania nationala din energie daca vor fi atribuite societatii reprezentate de un om de afaceri din anturajul sau o serie de contracte de achizitii servicii si produse IT", arata DNA.Concret, prin incheierea de contracte de catre respectiva companie nationala - prin licitatii trucate - cu firma omului de afaceri, acesta din urma a transferat din contractele respective o anumita suma de bani la partid, reprezentand un procentaj prestabilit din valoarea contractelor."In paralel, inculpatul Stefan Gheorghe i-a promis omului de afaceri ca va interveni la directorul companiei, astfel incat firma sa sa castige licitatiile publice organizate, iar in schimb, a pretins si a primit un procentaj cuprins intre 10 si 25% din valoarea fiecarui contract astfel incheiat, primind pentru sine si pentru formatiunea politica din care facea parte suma totala de aproximativ 10.000.000 lei (circa 2.350.000 euro), din care 700.000 euro au ajuns la Blaga Vasile (trimis in judecata de procurorii anticoruptie la data de 28 noiembrie 2016 - comunicat nr. 1466/VIII/3 din 28 noiembrie 2016), care cunostea dinainte mecanismul descris anterior si cu care a fost de acord", potrivit sursei citate.Fostul primar din Piatra Neamt Gheorghe Stefan executa o pedeapsa de 6 ani de inchisoare pentru trafic de influenta, primita in dosarul Microsoft, instanta hotarand confiscarea a peste 3.000.000 euro.