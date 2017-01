Prorectorul UMF Iasi, Doina Azoicai, trei ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita

Magistratii Tribunalului Iasi au dispus, joi, condamnarea la trei ani de inchisoare cu suspendare a fostului decan al facultatii de Medicina din Iasi, Doina Azoicai, in prezent prorector al UMF Iasi.Sentinta nu este definitiva, putand fi atacata cu recurs.Doina Azoicai a fost acuzata de luare de mita, dupa ce ar fi primit in toamna anului 2014 o tava de argint si un ceainic de la un cetatean marocan, pentru inscrierea fiului acestuia la Facultatea de Medicina din Iasi.Procurorii DNA au sustinut ca tanarul a fost inscris in anul II, desi in baza documentelor depuse nu ar fi avut acest drept.In acelasi dosar, tatal studentului marocan a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare pentru dare de mita, in timp ce un alt cetatean marocan, care ar fi intermediat mita, a primit doi ani de inchisoare cu executare, pentru complicitate la dare de mita.Potrivit procurorilor DNA, Doina Azoicai a semnat in noiembrie 2014, in calitate de decan al facultatii de Medicina din Iasi, procesul verbal de inscriere la studii a unui student marocan, desi existau mai multe nereguli in dosarul de inscriere.Anchetatorii au sustinut ca in baza procesului-verbal respectiv, Azoicai a aprobat solicitarea de inscriere direct in anul II de studii desi, pe baza documentelor depuse, tanarul originar din Maroc nu putea fi inscris la studii decat in anul I.Procurorii au precizat ca bugetul UMF Iasi a fost prejudiciat cu suma de 5.000 de euro, reprezentand "taxa de scolarizare pe care institutia de invatamant avea interesul legal sa o incaseze pentru anul I de studii".Totodata, anchetatorii au stabilit ca tava de argint si ceanicul primite de fostul decan reprezinta mita.