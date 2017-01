"La data de 5 ianuarie a.c., Politia Romana a primit un mandat de arestare preventiva emis de magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pe numele inculpatului Ghita Sebastian Aurelian. Conform Codului de procedura penala, pentru localizarea si prinderea inculpatului Ghita Sebastian Aurelian, a fost dispusa darea in urmarire a acestuia, activitate ce se desfasoara de politisti, sub supravegherea procurorului competent", a anuntat Politia Romana.Potrivit procedurii, in cazul in care Sebastian Ghita nu va fi gasit in tara, iar autoritatile vor avea indicii ca acesta a parasit Romania, anchetatorii vor cere instantei emiterea unui mandat european de arestare pe numele lui, urmand sa fie dat si in urmarire internationala.Sebastian Ghita, dat in urmarire nationala / Sursa foto: captura politiaromana.roInalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis, joi, emiterea unui mandat de arestare preventiva in lipsa pentru Sebastian Ghita, inlocuind controlul judiciar pe cautiune, in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.Mandatul de arestare a fost emis in lipsa, pentru ca Sebastian Ghita este disparut din 21 decembrie 2016, si va fi pus in executare imediat dupa ce fostul deputat va fi gasit, intrucat decizia nu este definitiva, dar este executorie."Dispune arestarea in lipsa a inculpatului Ghita Sebastian Aurelian, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data punerii efective in executare a mandatului de arestare preventiva. Dispune emiterea de indata a mandatului de arestare preventiva pe numele inculpatului Ghita Sebastian Aurelian", potrivit deciziei ICCJ.Decizia de arestare preventiva poate fi contestata, in termen de 48 de ore de la pronuntare pentru procuror si de la comunicare pentru inculpat, la Completul de cinci judecatori al instantei supreme, care va pronunta o solutie definitiva in aceasta cauza. In cazul in care decizia de arestare preventiva va fi mentinuta de Completul de cinci judecatori, Ghita ar putea pierde cautiunea de 60 milioane de lei, depusa cand a fost luata masura controlului judiciar, ca o garantie ca acesta va respecta obligatiile care ii revin in cadrul masurii preventive.Fostul deputat Sebastian Ghita este cautat din 21 decembrie 2016, dupa ce a fost chemat la DNA Ploiesti, in dosarul de coruptie privind vizita din 2012 a fostului premier britanic Tony Blair in Romania, si nu s-a prezentat, ulterior pe numele lui fiind emis un mandat de aducere.Sebastian Ghita nu avea dreptul sa plece din tara fara acceptul procurorilor, intrucat este sub control judiciar, masura preventiva luata in dosarul in care este judecat pentru fapte de coruptie alaturi de fosti sefi din Parchet si Politie din judetul Prahova.Ultima data, Sebastian Ghita s-a prezentat la sediul IPJ Prahova pentru a semna, conform procedurilor, in cadrul controlului judiciar pe 19 decembrie 2016.Instanta suprema a respins, in 27 decembrie, cererea DNA Ploiesti de emitere a unui mandat de arestare preventiva in lipsa a fostului deputat Sebastian Ghita si a mentinut masura controlului judiciar pe cautiune, cu interdictia de a parasi tara in dosarul in care acesta este cercetat sub control judiciar.Un complet de trei judecatori de la instanta suprema decisese, in 16 decembrie, ca lui Sebastian Ghita sa ii fie ridicata interdictia de parasire a tarii, una dintre obligatiile din cadrul controlului judiciar pe cautiune.De la disparitia sa, din 21 decembrie, Sebastian Ghita a avut patru aparitii la Romania TV, postul de televiziune pe care il controleaza, in care a lansat acuzatii la adresa procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). El a prezentat, marti seara, o inregistrare audio in care Traian Basescu discuta despre dosarul lui Dan Voiculescu, invocand si numele judecatoarei Camelia Bogdan, dar si pe cele ale procurorului sef al DNA Codruta Kovesi si pe al prim-adjunctului SRI Florian Coldea.Procurorii Parchetului instantei supreme s-au autosesizat in acest caz, privind posibile imixtiuni in actul de justitie.