Seful Politiei Rutiere Piatra Neamt si 12 agenti, trimisi in judecata pentru luare de mita

In acest dosar, procurorii DNA Bacau au dispus trimiterea in judecata a 66 de inculpati., comisar sef de politie, la data faptei avand atributii de conducere a activitatii Biroului Rutier din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt, cu privire la savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata (11 acte materiale);, la data faptelor agent de politie la Biroul Rutier din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt, cu privire la savarsirea infractiunilor de;- luare de mita in forma continuata (49 acte materiale),;- fals intelectual in forma continuata, (4 acte materiale);, la data faptelor agent de politie la Biroul Rutier din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt, cu privire la savarsirea infractiunilor de:- luare de mita in forma continuata (52 acte materiale);- dare de mita in forma continuata (2 acte materiale);- fals intelectual in forma continuata (4 acte materiale);, la data faptelor agent de politie la Biroul Rutier din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt, cu privire la savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata (30 acte materiale);, la data faptelor agent de politie la Biroul Rutier din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt, cu privire la savarsirea infractiunilor de:- luare de mita in forma continuata (23 acte materiale);- fals intelectual (2 acte materiale);, la data faptelor agent de politie la Biroul Rutier din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt, cu privire la savarsirea infractiunilor de:- luare de mita in forma continuata (31 acte materiale);- dare de mita in forma continuata (2 acte materiale);, la data faptelor agent de politie la Biroul Rutier din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt, cu privire la savarsirea infractiunilor de:- luare de mita in forma continuata (18 acte materiale);- fals intelectual (4 acte materiale).si, la data faptelor agenti de politie in cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt - Birourile Rutier si Ordine Publica, pentru savarsirea infractiunii de luare de mita in forma continuata (in total 18 acte materiale).pentru savarsirea unor infractiuni de dare de mita si complicitate la fals intelectual, precizeaza DNA.In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut urmatoarea stare de fapt:In perioada 22 aprilie - 18 mai 2016, lucratorii de politie din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt, nominalizati anterior, au fost desemnati sa efectueze activitati de prevenire a evenimentelor rutiere cauzate de excesul de viteza.Procurorii precizeaza ca din mijloacele de proba administrate rezulta ca luarea de mita s-ar fi desfasurat ca o activitate repetitiva (116 acte materiale).In acest context, lucratorii de politie, in legatura cu neindeplinirea atributiilor de serviciu privind constatarea si sanctionarea contraventiilor la regimul circulatiei, ar fi primit sume de bani cuprinse intre 50 lei si 400 lei de la mai multi conducatori auto opriti in trafic pentru depasirea limitei de viteza sau alte abateri de la regimul rutier. Cuantumul total al sumelor primite cu titlu de mita de catre inculpati in perioada mentionata ar fi de 12.980 lei si 40 euro.Ciolpan Iulian, Greaca Marius-Laurentiu, Covasan Dragomir - Loredan si Berbec Ionut-Alexandru ar fi falsificat procesele verbale de constatare a contraventiei cu ocazia intocmirii acestora, prin atestarea unor fapte necorespunzatoare adevarului, respectiv consemnarea unei viteze de deplasare inferioare celei constatate, cu consecinta reducerii amenzii sau consemnarea unei alte contraventii decat cea real constatata.In datele de 25 si 29 aprilie 2016, Greaca Marius-Laurentiu si Neamtu Constantin ar fi promis si remis o parte din sumele de bani primite cu titlu de mita, de la conducatorii auto verificati, inculpatului Andronic Viorel, in legatura cu atributiile acestuia de coordonare a activitatii Biroului rutier si controlul asupra agentilor din cadrul biroului.In cauza s-a dispus instituirea sechestrului asupra sumelor de bani ridicate de la locuintele inculpatilor Andronic Viorel (245 euro) si Ciolpan Iulian (1.800 lei si 530 euro), in vederea asigurarii confiscarii speciale.Dosarul a fost trimis spre judecare Curtii de Apel Bacau, cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza.Fata de inculpatul Buga Nicolae-Cristian, procurorii anticoruptie au dispus clasarea cauzei.In cauza, procurorii au beneficiat de sprijinul Directiei Generale Anticoruptie.Procurorii precizeaza ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.