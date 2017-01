Fostul presedinte al CJ Timis Constantin Ostaficiuc, condamnat la inchisoare cu executare pentru finantarea ilegala a clubului de fotbal Poli Timisoara

Magistratii Tribunalului Timis au decis, sambata, condamnarea la patru ani si sase luni de inchisoare cu executare pentru fostul presedinte al Consiliului Judetean Timis Constantin Ostaficiuc, in dosarul in care clublul de fotbal Poli Timisoara a fost finantat ilegal in perioada in care patron era Marian Iancu. Ostaficiuc este acuzat de abuz in serviciu in forma continuata.Totodata, prin sentinta Tribunalului Timis, lui Ostaficiuc i s-a interzis si dreptul de a fi ales intr-o functie publica ce implica exercitiul autoritatii de stat, pe o durata de trei ani, pedeapsa a carei executare incepe abia dupa ce acesta va executa pedeapsa de executare a inchisorii sau dupa expirarea termenului de supraveghere a liberarii conditionate.In acelasi dosar a fost condamnat si Gheorghe Chivorchian, fost presedinte al clubului de fotbal Poli Timisoara. Acesta ar avea de executat o pedeapsa de trei ani si zece luni de inchisoare cu executare. Chivorchian a fost condamnat pentru complicitate la abuz in serviciu si pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata.In acest dosar au mai fost condamnati Ioan Negrei, pentru complicitate la abuz in serviciu in forma continuata si fals in inscrisuri sub semnatura privata (trei ani si noua luni cu executare), Liviu Ioan Rosca, pentru complicitate la abuz in serviciu (trei ani si patru luni inchisoare cu executare), fostul secretar al Consiliului Judetean Timis Petrisor Nadastean, pentru complicitate la abuz in serviciu in forma continuata (trei ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere pe o perioada de trei ani si sase luni), Razvan Hrenoschi, pentru complicitate la abuz in serviciu (trei ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere pe o perioada de trei ani si sase luni), Mircea Marian Mihut, pentru complicitate la abuz in serviciu in forma continuata (trei ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere pe o perioada de trei ani si sase luni) si Dan Sabin Cionvica, pentru complicitate la abuz in serviciu in forma continuata (trei ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere pe o perioada de trei ani si sase luni).Alte doua persoane judecate in acest dosar, Petru Borza si Daniela Octavia Pepa, au fost achitate.Judecatorii de la Tribunalul Timis au dispus si anularea a sase tabele nominale cu prime acordate pentru performante sportive, dar si recuperarea prejudiciului."Obliga in solidar inculpatii Ostaficiuc Constantin si Nadastean Ioan Petrisor si partea responsabila civilmente SC Politehnica Timisoara SA, la plata sumei de 9.950.000 lei (cu accesoriile legale aferente), actualizata la data platii, din care in solidar cu inculpatul Hrenoschi Razvan pentru suma de 8.450.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizata la data platii, in solidar cu inculpatul Mihut Mircea Marian pentru suma de 3.000.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizata la data platii, in solidar cu inculpatul Cionvica Dan Sabin pentru suma de 7.800.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizata la data platii, in solidar cu inculpatul Chivorchean Haic Gheorghe pentru suma de 5.050.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizata la data platii, in solidar cu inculpatul Negrei Ion pentru suma de 4.500.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizata la data platii, in solidar cu inculpatul Rosca Liviu Ioan pentru suma de 8.050.000 lei(cu accesoriile legale aferente), actualizata la data platii despagubiri civile catre partea civila Consiliul Judetean Timis", se arata in sentinta.Decizia Tribunalului Timis nu este una definitiva, ea putand fi contestata cu apel in termen de zece zile de la comunicare, la Curtea de Apel Timisoara.Pe rolul Tribunalului Timis se afla si un alt dosar in care fosta conducere a Primariei Timisoara a fost trimista in judecata pentru finantarea clubului de fotbal Poli Timisoara cu suma de 30 milioane de lei. Printre cei trimisi in judecata in acest dosar se numara si fostul primar al municipiului Timisoara Gheorghe Ciuhandu.In acest dosar, Ostaficiuc a fost trimis in judecata in anul 2015 pentru conflict de interese in forma continuata, dupa ce in calitate de presedinte al Consiliului Judetean a semnat un proiect de hotarare prin care atribuia o parcela de teren in Parcul Tehnologic si Industrial al Consiliului Judetean Timis unei societati la care actionar este fiica si ginerele lui sau.Constantin Ostaficiuc a fost presedintele Consiliului judetean Timis in perioada 2004- 2012, timp de doua mandate. In prezent, el nu mai ocupa nicio functie publica.