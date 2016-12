Motivare instanta: Dan Voiculescu a exploatat cu nonsalanta lacunele legislative pentru a fi mai repede liberat

"Lucrarile realizate de catre petent in perioada detentiei nu sunt de natura a dovedi ca acesta s-a indreptat si poate executa restul pedepsei in stare de libertate. In realitate, petentul nu a facut decat sa profite de carentele legislatiei din domeniu pentru a putea obtine cat mai usor zile castig, urmand astfel a fi liberat mai repede. Printre aceste lacune ale legislatiei, pe care petentul le-a exploatat cu nonsalanta, se numara lipsa unei modalitati concrete de control a activitatii pe care persoanele condamnate le desfasoara in timpul programului de lucru, lipsa unei verificari efective a continutului lucrarii, acordarea aceluiasi numar de zile castig indiferent de tipul de lucrare realizata (judecatorul cauzei reaminteste ca petentul a obtinut 60 de zile castig pentru doua studii la care a lucrat, potrivit tabelului de pontaj, in total patru ore), lipsa unor criterii legale care sa permita comisiei de liberare conditionata sa verifice modalitatea de intocmire a lucrarii si sa refuze acordarea zilelor castig", se arata in motivarea Judecatoriei Sectorului 5, citata de News.ro.Judecatorul Andrei Iugan spune ca "nu se indoieste de inalta competenta profesionala a petentului si de cunostintele sale de specialitate, insa raportat la conditiile concrete de care acesta a beneficiat in detentie precum si la durata de timp acordata redactarii fiecarei lucrari, este imposibil ca acestea sa fie opere stiintifice riguros intocmite, care sa dovedeasca ca scopul pedepsei a fost atins", se mai arata in documentul instantei.In sprijinul deciziei de amanare a cererii de liberare conditionata, Judecatoria vine cu o serie de exemple.Astfel "instanta constata ca pentru patru din cele 11 lucrari stiintifice, intocmite de petent, respectiv "Omenirea incotro?", "Dezvoltarea economica durabila", "Economia romaneasca" si "Investitiile straine - vector al dezvoltarii economice", nu exista un tabel de pontaj, lucru recunoscut chiar de catre administratia Penitenciarului Rahova".In plus, instanta constata ca nu exista nicio dovada concreta ca aceste lucrari au fost redactate de petent in penitenciar."Prima lucrare, "Omenirea incotro?" (manuscrisul depus de aparatorul petentului are 81 de pagini), a fost realizata intr-un interval de 33 de zile (1.10-2.11.2014) La doua saptamani de la inceperea acestei lucrari, petentul s-a apucat de o noua lucrare intitulata "Dezvoltarea economica durabila", lucrare finalizata intr-un interval de 61 de zile (17.10.-16.12.2014). Pentru aceasta lucrare s-a intocmit un program de lucru, in fiecare zi de luni pana vineri intre 14-22 (fiind de altfel singura lucrare din aceasta perioada pentru care exista program de lucru), neexistand insa si un tabel de pontaj.Judecatorul Iugan mai arata ca, la scurt timp dupa terminarea primei lucrari, Voiculescu s-a apucat de cea de-a treia lucrare, intitulata "Economia romaneasca", finalizata in 82 de zile, ulterior fiind inceputa si cea de-a patra carte, "Investitiile straine directe - vector al dezvoltarii economice".Instanta constata, ca in cinci luni si jumatate, petentul scrisese deja patru lucrari.Judecatorul retine si ca, pe parcursul detentiei, petentul a redactat doua comunicari stiintifice intitulate "A New Theory of Value" si "Some Considerations regarding Development of the Theory of Maslow" cu care a participat la conferinta stiintifica internationala "The future of Europe"."In ceea ce priveste studiul "Some Considerations regarding Development of the Theory of Maslow", manuscrisul pus la dispozitie de aparatorul petentului are cinci pagini in timp ce in cazul studiului "A New Theory of Value" judecatorul cauzei constata cu surprindere ca manuscrisul scris de petent are circa 20 de pagini, in timp ce varianta tehnoredactata (depusa la dosar de aparatorul petentului) are in jur de 40 de pagini. In ceea ce priveste timpul efectiv acordat redactarii acestor doua studii, instanta constata ca petentul a fost pontat doar cate doua ore pentru fiecare lucrare. Cu toate acestea, pentru fiecare dintre aceste doua lucrari petentul a beneficiat de cate 30 de zile castig (in total asadar 60 de zile)", se mai arata in motivare.Instanta mai constata, din documentele existente la dosar, ca Dan Voiculescu lucra concomitent la noua lucrari stiintifice. De exemplu, Voiculescu a realizat o lucrare de 180 de pagini (cat se indica in nota interna a ANP-ului) in 27 de ore (circa sase pagini pe ora)."Si in acest caz instanta retine ca manuscrisul depus la dosar are in jur de 75 de pagini, in timp ce lucrarea tehnoredactata are 180 de pagini", se precizeaza in motivarea instantei.Pentru lucrarea "Clasa de mijloc", Dan Voiculescu a fost pontat 10 ore in intervalul aprilie - mai 2015, fiind ulterior pontat in 19 zile, fara a se indica intervalul orar (programul de lucru stabilit fiind de patru ore, rezulta in total maximum 86 de ore.) Lucrarea are in varianta tehnoredactata 219 pagini in timp ce manuscrisul depus de petent are circa 115 pagini, noteaza judecatorul.Pentru lucrarea "A patra cale", Voiculescu nu a fost pontat nici macar o ora, in tabelul intocmit in acest caz nefiind bifata vreo zi in care petentul a muncit la aceasta carte. Manuscrisul depus la dosar are sub 100 de pagini, in timp ce lucrarea are in total 242 de pagini, potrivit motivarii."In acord cu concluziile comisiei de liberare conditionata, instanta apreciaza ca scopul pedepsei nu poate fi atins la acest moment prin liberarea petentului. Pedeapsa trebuie sa aiba si un scop preventiv, preventia generala ocupand un loc important. Astfel, raportat la functia de exemplaritate a pedepsei, fiecare cetatean trebuie sa fie constient de consecintele la care s-ar expune in cazul incalcarii legii penale. Eliberarea petentului din pedeapsa de 10 ani aplicata pentru o infractiune care a produs puternice reactii in randul societatii dupa numai doi ani si patru luni, in conditiile in care acesta a obtinut aproape un an de zile castig ca urmare a redactarii unor lucrari stiintifice in maniera mai sus descrisa, ar fi de natura a avea un efect total opus. Evident, o astfel de masura nu ar fi de natura a avea un efect descurajant, ba din contra, ar dovedi o lipsa de reactie din partea statului fata de cei care incalca normele legale", se mai arata in motivarea Judecatoriei Sector 5.Dan Voiculescu, fondatorul trustului Intact, trebuie sa execute cel putin o treime din pedeapsa de zece ani de inchisoare, primita in dosarul privatizarii frauduloase a Institutului de Cercetari Alimentare, pentru a putea fi propus pentru liberare conditionata, pana in prezent acesta executand doi ani si patru luni.Avocatul lui Dan Voiculescu a inregistrat cererea in 28 noiembrie, la Judecatoria Sectorului 5, iar instanta a stabilit initial termenul de judecata pentru 17 ianuarie. Voiculescu a solicitat instantei sa stabileasca un termen mai scurt de judecata, cererea fiind admisa de Judecatoria Sectorului 5, care a decis ca cererea ca solicitarea sa fie analizata in 13 decembrie.In 25 noiembrie, cererea lui Dan Voiculescu a fost analizata si de Comisia Penitenciarului Rahova, unde acesta executa pedeapsa. Membrii Comisiei de la Penitenciarul Rahova au analizat cat a executat efectiv din pedeapsa Dan Voiculescu, daca are zile castigate pentru ca a prestat activitati in timpul detentiei, dar si comportamentul acestuia. In fractia de pedeapsa intra atat perioada executata efectiv de Dan Voiculescu de la incarcerarea sa, in 8 august 2014, cat si zilele castigate pentru ca a prestat activitati in timpul detentiei.In urma analizarii cererii, membrii Comisiei au stabilit ca Dan Voiculescu nu are in prezent executata o treime din pedeapsa de zece ani de inchisoare, potrivit unor surse din sistemul penitenciar.Avocatul Gheorghita Mateut declara, pentru News.ro, ca Dan Voiculescu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru liberare conditionata, respectiv fractia din pedeapsa executata, comportament exemplar si staruinta in munca, precizand ca acesta nu a avut abateri de cand a fost incarcerat.Dupa ce a fost incarcerat, Dan Voiculescu a scris, in mai putin de un an si jumatate, zece carti: "Omenirea, incotro?", "Dezvoltarea economica durabila", "A patra cale", "Efecte de antrenare a investitiilor straine in economia romaneasca 1990-2014", "Economia romaneasca", "Investitii straine directe - vector al dezvoltarii economice", "Managementul riscului in accesarea si gestionarea fondurilor europene", "Clasa de mijloc - teoria si practica antreprenoriala", "Consideratii asupra teoriei lui Maslow - Participare la conferinte nationale si internationale" si "Teoria valorii - Participare la conferinte nationale si internationale". Sapte dintre acestea au recomandari de la profesorul Dumitru Miron, fost decan al Facultatii de Relatii Economice Internationale din ASE.In dosarul "ICA" au mai fost condamnati fostul director al institutului, Gheorghe Mencinicopschi, la opt ani de inchisoare, fostul director al ADS Corneliu Popa, tot la opt ani de inchisoare si fostul ministru al Comunicatiilor Sorin Pantis la sapte ani de inchisoare.Gheorghe Mencinicopschi a fost eliberat conditionat in 26 septembrie, dupa ce a executat doi ani din pedeapsa.