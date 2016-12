Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir, condamnat la un an de inchisoare cu suspendare

In schimb, Daniel Dragomir a fost achitat pentru celelalte infractiuni pentru care a fost trimis in judecata de DNA, respectiv uz de fals; spalare a banilor; folosire in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite.In acelasi dosar, Marinela Zoica Dragomir, sotia lui Daniel Dragomir, a fost condamnata tot la un an inchisoare cu suspendare.Daniel Dragomir a devenit cunoscut dupa ce a fost arestat preventiv in septembrie 2016, pentru implicare in dosarul Black Cube privind hartuirea sefei DNA, Laura Codruta Kovesi.DNA sustine ca, in perioada octombrie 2012 - octombrie 2013, Daniel Dragomir, care indeplinea functia de sef grupare sectoare informativ-operative in Directia Generala de Prevenire si Combatere Terorism din cadrul SRI, beneficiind de ajutorul sotiei sale, a pretins si a primit de la un administrator al unor societati comerciale (denuntator in cauza), suma totala de 2.030.353 lei, echivalent a 462.567 euro, compusa din: 1.648.400 lei (echivalent a 374.078 euro), suma primita in numerar intr-un cont bancar deschis pe numele altei persoane; 309.952 lei (echivalent a 70.575 euro), reprezentand finantarea cheltuielilor necesare infiintarii, dotarii si asigurarii functionarii unei societati comerciale, incluzand si un autoturism de lux, marca Porsche Cayenne; 72.000 lei (echivalent a 18.000 euro), reprezentand salariul lunar de 8.000 lei, primit de sotia sa, in calitate de administrator al acestei firme nou infiintate.Procurorii declara ca aceste sume de bani au fost pretinse si primite de catre Daniel Dragomir pentru a-si folosi influenta, prin prisma functiei detinute, asupra unor functionari publici, factori de decizie in cadrul Ministerului Finantelor, Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si Garzii Financiare.Totodata, Daniel Dragomir i-a promis administratorului ca-i va determina pe acei functionari publici sa indeplineasca sau sa nu indeplineasca acte ce intrau in sfera atributiilor de serviciu sau erau contrare acestora, in legatura cu rambursarea la timp, catre firmele denuntatorului, a unor sume de bani, solicitate cu titlu de TVA de la bugetul de stat, sau stoparea unor controale fiscale.In aceeasi perioada, sotii Dragomir au transferat, succesiv, sumele de bani primite in conturi care le apartineau lor sau unor membri ai familiei, iar ulterior au constituit depozite si au cheltuit o parte din bani in interes personal, in scopul disimularii originii ilicite a sumei de 1.648.400 lei, reprezentand contravaloarea a 374.078 euro.Pe de alta parte, in sarcina lui Daniel Dragomir s-a mai retinut ca, in perioada octombrie 2012 - 15 februarie 2013, cat si ulterior, a folosit datele si informatiile avand caracter clasificat obtinute in virtutea calitatii de ofiter al SRI, prin prisma atributiilor de serviciu, in mod direct si in interes personal, in scopul ilicit - propus si realizat - al obtinerii unor sume de bani si alte foloase necuvenite si a permis denuntatorului accesul la date care se refereau la activitatea infractionala derulata de acesta si grupul de firme apartinand acestuia.In sarcina sotilor Dragomir s-a mai retinut ca, in cursul lunii noiembrie 2013, au determinat cu intentie doi martori sa semneze doua inscrisuri sub semnatura privata, in cunostinta de cauza, in care se atestau imprejurari necorespunzatoare adevarului.Inscrisurile, intocmite pentru a justifica banii primiti in schimbul traficarii influentei, au fost depuse la 13.01.2015 si 14.01.2015 in fata organelor judiciare, in scopul producerii unor consecinte juridice.Inscrisurile erau un contract de imprumut si o chitanta prin care, in mod nereal, se mentiona imprumutarea, respectiv, restituirea sumei pretinse si primite, in numerar, de catre Daniel Dragomir, in contul unei persoane din familia sa.