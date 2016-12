Surse: Soferul lui Sebastian Ghita, audiat de politistii prahoveni

Procurorii DNA Ploiesti au emis, miercuri, mandat de aducere pe numele fostului deputat Sebastian Ghita, dupa ce acesta nu s-a prezentat la Parchet in baza citatiei anchetatorilor, au declarat surse apropiate anchetei.Potrivit acestora, Ghita a fost citat sa se prezinte la DNA Ploiesti la ora 12,00 in dosarul Ponta-Blair, insa nu a venit, el trimitandu-si avocatii, care au refuzat sa faca declaratii in fata presei.In aceste conditii, fostul deputat a fost cautat la domiciliul sau si la mai multe adrese despre care se cunostea ca sunt frecventate de fostul parlamentar, fara a fi insa gasit, au adaugat sursele citate.Politistii il cauta in continuare pe Sebastian Ghita, sursele citate precizand ca el a fost dat in consemn la punctele de frontiera si ca este cautat pe teritoriul intregii tari.Sebastian Ghita a ramas fara imunitate dupa ce mandatul sau de deputat a incetat in luna decembrie, dupa alegerile parlamentare.Sebastian Ghita a fost deputat intre 2012 si 2016. In acest an, el a candidat pentru un nou mandat de parlamentar din partea PRU, insa acest partid nu a trecut pragul electoral, astfel ca Ghita nu a intrat in Parlament.