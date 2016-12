Surse: Sebastian Ghita ar fi fost pierdut luni seara de politistii care il filau, dupa ce a plecat de la un eveniment al SRI

Politia din Prahova a informat instanta suprema ca Ghita a incalcat controlul judiciar

Fostul deputat Sebastian Ghita a participat luni seara la o intalnire a membrilor comisiei parlamentare de control al SRI, din care a facut parte mandatul trecut, unde au participat si directorul serviciului si ceilalti directori executivi, au confirmat joi fostul presedinte al comisiei Georgian Pop (PSD) si fostul membru al comisiei, deputatul liberal Cezar Preda. Preda a afirmat ca Sebastian Ghita era "colocvial, volubil".Potrivit surselor citate, Sebastian Ghita era filat de politistii Directiei pentru Operatiuni Speciale inca de saptamana trecuta, la cererea procurorilor. Fostul parlamentar ar fi fost vazut ultima data de cei care il monitorizau luni seara, pe DN 1, iar in timp ce se indrepta catre locuinta sa din Ploiesti, masina lui ar fi disparut din raza vizuala a politistilor.Sursele citate sustin ca politistii care il supravegheau ar fi spus ca acesta conducea cu peste 200 km/h si ca un alt autoturism i-ar fi blocat pe politisti. Ulterior, masina in care se afla Sebastian Ghita a fost gasita la locuinta sa, astfel ca cei care efectuau filajul ar fi crezut ca fostul deputat doarme.Politistii ar fi anuntat procurorul ca Sebastian Ghita nu e de gasit la o zi distanta, marti, in jurul orei 16:00, sustin aceleasi surse.Pana la ora transmiterii stirii, reprezentantii Politiei Romane nu au facut nicio precizare referitoare la acest subiect.Inspectoratul Judetean de Politie Prahova a informat, joi dimineata, Inalta Curte de Casatie si Justitie ca Sebastian Ghita este de negasit, incalcand prevederile ordonantei prin care s-a dispus masura controlului judiciar. Procurorii iau in calcul sa ceara arestarea acestuia, potrivit unor surse."Inspectoratul Judetean de Politie Prahova a informat Inalta Curte de Casatie si Justitie ca Sebastian Ghita a incalcat prevederile ordonantei prin care s-a dispus masura controlului judiciar pe cautiune. Nu s-a prezentat la citarea organelor de urmarire penala" a declarat Marian Popescu, purtator de cuvant al IJP PrahovaPotrivit sursei citate, in baza mandatului de aducere emis de procurorii DNA Ploiesti, politistii l-au cautat pe omul de afaceri, insa nu l-au gasit: "Nu este dat in urmarire nationala. Vorbim de un mandate de aducere emis de procurori, act procedural care nu face obiectul activitatii de dare in urmarire", a mai precizat Marian PopescuPotrivit legii, in baza mandatului de aducere a fost cautat la domiciliu si la alte adrese declarate de fostul deputat ca fiind frecventate. Politistii nu l-au gasit astfel ca au intocmit procese verbale in acest sens, prin care au informat parchetul si instanta. Pe baza acestor acte, procurorii DNA vor putea solicita un mandat de arestare in lipsa, iar in cazul in care acesta va fi emis, politistii vor merge din nou la domiciliul lui Ghita. Daca fostul parlamentar nu va fi gasit, va fi dat in urmarire nationala. Potrivit unor surse judiciare, procurorii iau in calcul sa ceara arestarea in lipsa a lui Sebastian Ghita.Fostul deputat a fost citat miercuri, la ora 12, de procurorii DNA Ploiesti, in dosarul Ponta - Blair in care este acuzat de spalare de bani. Sebastian Ghita nu s-a prezentat, in fata procurorilor ajungand doar avocatii sai.Sebastian Ghita a ramas fara imunitate dupa ce mandatul sau de deputat a incetat in luna decembrie, dupa alegerile parlamentare.Sebastian Ghita a fost deputat intre 2012 si 2016. In acest an, el a candidat pentru un nou mandat de parlamentar din partea PRU, insa acest partid nu a trecut pragul electoral, astfel ca Ghita nu a intrat in Parlament.