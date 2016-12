Politia din Prahova: Sebastian Ghita a incalcat termenii controlului judiciar. A fost informata instanta suprema

Sebastian Ghita, care se afla sub control judiciar pe cautiune, s-a prezentat ultima data la Politie luni, unde a semnat conform procedurii impuse prin aceasta masura.Totodata, una dintre obligatiile impuse prin masura controlului judiciar era ca fostul parlamentar sa se prezinte ori de cate ori era chemat de autoritati, obligatie pe care Ghita a incalcat-o, miercuri, prin neprezentarea sa la sediul DNA Ploiesti in urma citarii."In conditiile in care inculpatul a incalcat termenii controlului judiciar, IJP Prahova a informat, in aceasta dimineata, Inalta Curte de Casatie si Justitie, care va dispune in consecinta", a declarat Marian Popescu.La data de 22 noiembrie, ICCJ a decis definitiv ca Sebastian Ghita ramane sub control judiciar pe cautiune in dosarul in care a fost trimis in judecata de DNA Ploiesti alaturi de fosti sefi din politie si parchete.De asemenea, instanta a respins, la acel moment, cererea lui Sebastian Ghita de a parasi teritoriul Romaniei fara incuviintarea judecatorilor.Procurorii DNA Ploiesti au emis, miercuri, mandat de aducere pe numele fostului deputat Sebastian Ghita, dupa ce acesta nu s-a prezentat la Parchet in baza citatiei anchetatorilor, au declarat surse apropiate anchetei.Potrivit acestora, Ghita a fost citat sa se prezinte la DNA Ploiesti la ora 12,00 in dosarul Ponta-Blair, insa nu a venit, el trimitandu-si avocatii, care au refuzat sa faca declaratii in fata presei.In aceste conditii, fostul deputat a fost cautat la domiciliul sau si la mai multe adrese despre care se cunostea ca sunt frecventate de fostul parlamentar, fara a fi insa gasit, au adaugat sursele citate.Politistii il cauta in continuare pe Sebastian Ghita, sursele citate precizand ca a fost dat in consemn la punctele de frontiera si ca este cautat pe teritoriul intregii tari.Sebastian Ghita a ramas fara imunitate dupa ce mandatul sau de deputat a incetat in luna decembrie, dupa alegerile parlamentare.Sebastian Ghita a fost deputat intre 2012 si 2016. In acest an, el a candidat pentru un nou mandat de parlamentar din partea PRU, insa acest partid nu a trecut pragul electoral, astfel ca Ghita nu a intrat in Parlament.