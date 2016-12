Plangere la DNA pe numele lui Aurelian Pavelescu pentru presupusa vanzare frauduloasa a sediului istoric al PNTCD

Asociatia Clubul National Taranesc- PNTCD este reprezentata de presedintele Andrei Dimitriu si secretarul general Mihai Grigoriu.Aurelian Pavelescu este acuzat, in plangerea depusa la DNA, de savarsirea infractiunii de folosire a autoritatii pe care a detinut-o in cadrul unei formatiuni politice - Partidul National Taranesc Crestin si Democrat - pentru obtinerea pentru sine si pentru altul de foloase necuvenite prevazuta si pedepsita de art. 13 din Legea nr.78/2000, modificata si actualizata.Potrivit reprezentantilor Asociatiei Clubul National Taranesc- PNTCD, pe data de 19 decembrie 2014 s-a incheiat contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.3353 din 20 dec. 2014 de biroul notarial BNP Banu Camelia, intentia de a vinde a PNTCD fiind exprimata printr-un proces verbal al CNC din 04 decembrie 2014. Asociatia Clubul National Taranesc- PNTCD sustine ca autorii ar fi facut fals in declaratii, deoarece imobilul era supus unei interdictii legale de instrainare prevazute de art.12 alin.1 lit.f din Legea 334/2006, iar hotararea CNC din 4 decembrie 2014 era nestatutara si nelegala."Imobilul a fost vandut catre interpusi, iar ulterior a ulterior a fost vandut catre SC ICON CORPORATION CONSULTANT ENERGY DESINGN SA, cu sediul social in Bucuresti, str. Cap. Gheorghe Caplan nr. 19 Sector 1 , care apare acum in Cartea Funciara ca fiind ultimul cumparator al acelui imobil", sustin reprezentantii Asociatiei Clubul National Taranesc- PNTCD.Ei mai sustin ca "In raport cu conditiile concrete in care s-a realizat (nu era permisa de lege o instrainare, iar decidentii ei nu erau indrituiti sa o decida), vanzarea sediului istoric al PNTCD este o afacere oneroasa, derulata de Aurelian Pavelescu. Acesta a realizat vanzarea ilegala folosindu-se de calitatea de presedinte al PNTCD, intrunindu-se astfel conditiile infractiunii prevazute de art. 13 din Legea nr. 78/2000."