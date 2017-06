Decizia definitiva in dosarul de santaj Antena Group-RCS&RDS, asteptata astazi

Magistratii instantei supreme ar urma sa se pronunte definitiv, miercuri, in dosarul de santaj Antena Group - RCS&RDS, in care Curtea de Apel Bucuresti i-a condamnat pe fostul director al Antena Group Sorin Alexandrescu la trei ani si sase luni de inchisoare cu executare, pe Dan Voiculescu la doi ani de inchisoare cu executare si pe Camelia Voiculescu la doi ani de inchisoare cu suspendare, in timp ce Antena 3 si Intact Publishing au fost achitate, potrivit news.ro.La ultimul termen al procesului de la instanta suprema, Camelia Voicuculescu si Sorin Alexandrescu au spus ca sunt nevinovati, au cerut sa fie achitati si, in cazul in care totusi judecatorii considera ca au incalcat legea, au fost de acord cu prestarea de munca neremunerata in folosul comunitatii.Decizia instantei supreme va fi definitiva.La ultimul termen al procesului, care a avut loc vineri la instanta suprema, fostul director general al Antena Group, Sorin Alexandrescu, a spus ca nu l-a santajat pe Ioan Bendei, fostul administrator al RCS-RDS, ca el a urmarit doar realizarea unei anchete jurnalistice si ca se simte victima unei inscenari, adevaratele tinte fiind Dan Voiculescu si fiicele sale.La randul ei, Camelia Voiculescu a sustinut ca este victima procurorilor, in conditiile in care acestia doreau sa ajunga la tatal sau.Procurorul DNA a cerut, la ultimul termen de judecata, majorarea tuturor pedepselor primite in prima instanta de inculpatii din dosaru santajului la RCS&RDS, solicitand pentru Camelia Voiculescu, Dan Voiculescu, Serban Pop, Daniel Matiescu si Sorin Alexandrescu pedepse la inchisoare cu executare, iar in cazul Antena Group, Antena3 si Intact Publishing, condamnarea acestora la plata unor amenzi penale.